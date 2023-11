El Barcelona quiere quitarse la espina de los octavos de Champions

El equipo azulgrana, que lidera el grupo H con un pleno de victorias y nueve puntos, tres más que el Oporto, segundo clasificado, puede conseguir uno de sus grandes objetivos en este inicio de campaña si logra un nuevo triunfo frente al equipo ucraniano el martes.



"El primer año no nos daba para competir, el año pasado sí nos daba para competir, pero no se dieron los resultados. Esta temporada queremos dar el salto", decía el técnico azulgrana, Xavi Hernández, antes de su primer partido de Champions en septiembre pasado.



- "Objetivo principal" -

"Tenemos que estar en el bombo de octavos, es nuestro objetivo principal después de dos años sin hacerlo", añadió Xavi, que está a un paso de llegar a su primera meta volante de la temporada.



El Barcelona pasó por última vez de octavos de final en la temporada 2020-2021, cuando cayó en ese estadio de la competición frente al París Saint-Germain.



Desde entonces, los azulgranas cayeron en dos ocasiones a la Europa League, donde tampoco fueron capaces de progresar eliminados en el play-off de acceso a octavos frente al Manchester United la pasada temporada y en cuartos contra el Eintracht de Fráncfort la anterior.



"La Champions es el escenario perfecto para volver a ser grandes", aseguraba en septiembre Xavi, cuyo equipo levantó por última vez la 'Orejona' hace casi diez años, en 2015, cuando el ahora entrenador era el capitán azulgrana.



Una nueva victoria ante el Shakhtar el martes en la ciudad alemana de Hamburgo, donde el equipo ucraniano tiene que jugar debido a la guerra en su país, acabaría con uno de los últimos fantasmas del club catalán.



- El regreso de Pedri -

El Barça llega al encuentro tras una sufrida victoria el sábado contra la Real Sociedad, donde volvió a reaparecer el centrocampista Pedri después de una lesión muscular que le tenía en dique seco desde agosto pasado.



El joven internacional español debería volver a tener minutos el martes contra el Shakthar en lo que sería su estreno en Europa esta temporada.



"Pedri va a cambiar la cara del equipo y del centro del campo. Ha vuelto bien. Buena noticia para él y para el equipo", dijo el sábado Xavi, satisfecho de poder volver a contar con uno de los motores del juego azulgrana.



El centrocampista barcelonista no había vuelto a jugar desde que se lesionó en un entrenamiento el 24 de agosto pasado, pero su regreso ha dibujado una sonrisa en el conjunto azulgrana.



- Reactivar a Lewandowski -

El partido se presenta también como una oportunidad para la reacción del delantero polaco Robert Lewandowski.



El máximo goleador de la pasada Liga con 23 goles en 34 partidos, apenas ha podido marcar 6 en los 12 partidos que lleva en esta temporada, menos de la mitad de los 14 tantos que llevaba a estas alturas la campaña pasada.



El polaco, único delantero puro con el que cuenta el Barça actualmente, no acaba de arrancar en esta temporada.



El Shakhtar es la oportunidad para que Lewandowski pueda dar un golpe sobre la mesa, ante un equipo que no pondrá las cosas fáciles, pese a tener las estadísticas en contra y haber perdido siete de los diez encuentros en que se han enfrentado hasta ahora.



Tercer clasificado del grupo H, a tres puntos del Oporto, el Shakhtar apura ante el Barça sus posibilidades de hacerse con uno de los dos puestos que clasifican para octavos.



- Alineación probables:



Shakhtar: Riznyk - Gocholeishvili, Bondar, Matviyenko, Azarov - Stepanenko - Zubkov, Kryskiv, Sudakov, Newerton - Sikan. Entrenador: Marino Pusic (NED)



Barcelona: Ter Stegen - Cancelo, Koundé, Christensen, Marcos Alonso - Romeu, Gavi, Pedri - Raphinha, Lewandowski, Joao Félix. Entrenador: Xavi Hernández



Árbitro: Irfan Peljto (BOS)