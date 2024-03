El Barcelona se deprime en Bilbao tras perder a Pedri y De Jong

El Barcelona (3º), hundido tras las lesiones de Pedri y Frenkie de Jong en la primera parte, no pasó del empate sin goles este domingo en la cancha del Athletic (5º), por lo que no supera al Girona (2ª) en la tabla ni se acerca al Real Madrid (1º).



Los blancos habían igualado 2-2 el sábado en la cancha del Valencia (9º), mientras que el Girona cayó 1-0 ante el Mallorca (15º).



Un panorama que parecía perfecto para la remontada del equipo de Xavi, descansado tras no jugar entre semana. Sin ambición, no fue capaz de marcar y sigue un punto por debajo del Girona y ocho por detrás del Real Madrid.



"Oportunidad perdida en todos los sentidos: en el juego, en las sensaciones y en recortar distancias. Hemos fallado. Hay que reprocharnos cosas y pensar que no hemos estado bien", reconoció el técnico azulgrana.



- Dura resaca copera -