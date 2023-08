El Barcelona se impone al Villarreal en la locura de La Cerámica

El conjunto azulgrana se adelantó con los goles de Gavi (11) y Frenkie de Jong (14), pero Juan Foyth (25) acortó distancias, Alexander Sorloth (39) empató y Alejandro Baena hizo el 3-2 (49).



Ferran Torres igualó el resultado (67) y Robert Lewandowski marcó el 4-3 (71) para permitir a su equipos seguir en la estela de los equipos cabeceros.



El Barcelona acabó imponiéndose en un sufrido partido ante un Submarino Amarillo que salió desde el inicio a buscar el partido y dio el primer susto en un gol anulado a Sorloth (4).



Los locales presionaban arriba llegando con más peligro a los dominios de Marc-André Ter Stegen, pero el primer golpe lo darían los azulgrana cuando el joven Lamine Yamal puso un balón a la cabeza de Gavi, que hizo el 1-0 (11).



Lamal, de 16 años y al que el seleccionador Luis de la Fuente podría llamar el viernes cuando ofrezca su próxima lista, volvió a ser titular en lugar de Raphinha y a dinamizar el ataque azulgrana.



"Va de titular porque le vemos capaz de marcar diferencias, es listo, elige bien, la toma de decisión es casi siemprela correcta y buena, y muchas veces es la mejor con 16 años", elogió Xavi Hernández a Yamal tras el encuentro, deseando que pueda jugar con la selección española.



El Villarreal todavía no se había repuesto del primero gol visitante cuando De Jong aprovechó un mal despeje para hacer el segundo casi a placer (14).



Dos zarpazos bastaron al Barça para ponerse por delante ante un Villarreal que no renunció a llevar la iniciativa hasta que Foyth recortó distancias con un remate de cabeza en un saque de córner (25).



- El Villarreal se adelanta -

El Submarino Amarillo siguió empujando a un Barcelona que intentaba llegar por los lados y al filo del descanso Sorloth remató a bocajarro el 2-2 (39).



A la vuelta del descanso, el Villarreal se adelantó pronto con un disparo de Álex Baena (49), que cayó como un mazazo en el Barça, cuyo técnico, Xavi Hernández, volvió a ver el partido desde la grada en su segundo y último encuentro de suspensión.



El Barça contrarrestó el gol de Baena con un tiro en el área de Ferran Torres, que apenas acababa de entrar al campo por Oriol Romeu (67).



El equipo azulgrana fue poco a poco haciéndose con las riendas del equipo ante un Villarreal cansado, que tras su tercer tanto apenas lograba generar peligro en la portería contraria.



"A medida que ha ido avanzando el partido hemos perdido esa frescura, no hemos podido tener el balón", explicó el técnico del Villarreal Quique Setién.



Con el Barça a los mandos, Lamine Yamal estrelló un balón en el palo, pero el rechace lo recuperó Lewandowski para hacer el 4-3 (71) con su primer tanto en la nueva temporada.



Yamal, que volvió a ser uno de los hombres diferenciales de su equipo, ya había podido hacer el tercero de su equipo, pero su tiro se había estrellado en la cruceta (56).



El último cuarto de hora del partido fue de dominio azulgrana frente a un Villarreal, que buscó el gol del empate en contraataques a la desesperada sin lograr su objetivo.



El Barça todavía pudo haber ampliado su cuenta cerca en el descuento, pero Lewandowski perdió el mano a mano con el portero Filip Jorgensen (85).