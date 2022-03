El Barcelona traslada las dudas a su eterno rival, el Real Madrid

Escucha esta nota aquí

El Real Madrid llegó al Clásico del domingo como teórico favorito y salió de él ahogado en un mar de dudas tras la mala imagen y la fuerte bofetada recibida en su estadio al perder 4 a 0 ante el FC Barcelona, que aprovechó el escenario perfecto para reivindicarse.

El Barça consiguió así un doble objetivo: consolidarse en la 'zona Champions' confirmando su buen momento y trasladar las dudas a su eterno e histórico rival, antes de la parte decisiva de la temporada.

Es cierto que la ventaja del Real Madrid en LaLiga española es todavía muy amplia y parece tener el título nacional cerca: nueve puntos de margen sobre el Sevilla (2º) y doce sobre Barça (3º) y Atlético de Madrid (4º).

¿Pero qué le ocurrió al Real Madrid para un resultado tras negativo el domingo?

El parón de selecciones dará un tiempo de respiro a Carlo Ancelotti para analizar lo ocurrido.

Eso permitirá tiempo a Karim Benzema, baja el domingo, para recuperarse de su lesión. Con él, máximo anotador de LaLiga, el Real Madrid debería recuperar mordiente ofensiva, sobre todo pensando en el gran reto de la Liga de Campeones, donde se medirá en abril al Chelsea en cuartos de final.

Ancelotti hizo autocrítica el domingo tras el partido.

"Hemos jugado muy mal, he planteado el partido muy mal, pero tenemos tiempo para recuperar energía y preparar bien el último tramo de temporada para ganar títulos", admitió tras la derrota.

"El Barça ha jugado mejor, ha merecido ganar. No es un problema para mí asumir la responsabilidad porque ha sido así. A veces fallamos, he fallado en este partido", añadió 'Carletto'.

El rendimiento del Real Madrid en la recta final de la temporada será decisivo para el futuro de Ancelotti, sobre todo en un momento en el que Florentino Pérez podría dirigir su mirada a otros técnicos de cara al próximo curso, como Mauricio Pochettino o Thomas Tuchel, los actuales estrategas de París Saint-Germain y Chelsea.

- 'Efecto Xavi' -

En el Barcelona, el mal inicio de temporada con Ronald Koeman parece haber quedado atrás y la llegada de Xavi Hernández en noviembre parece dar ya sus frutos, con los buenos resultados.

El equipo se asienta en la 'zona Champions', está clasificado para los cuartos de final de la Europa League y, sobre todo, ha dado una gran alegría a su afición con esta goleada en el Santiago Bernabéu.

"Este es el camino, nos hemos mostrado muy bien, muy superiores al Madrid en su casa y nos hemos mostrado a nosotros mismos que podemos competir con cualquiera jugando de esta manera", celebró Xavi.

"No siento esto como una victoria personal, no lo siento así, no quiero la gloria personal, quiero la gloria para el Barça, para la familia del Barça", estimó, subrayando que el 4-0 del domingo "puede cambiar la dinámica del presente y del futuro".

En Twitter, el defensa Gerard Piqué fue contundente: "Estamos de vuelta".

Además del 'efecto Xavi', los fichajes en el mercado de enero responden en el nuevo engranaje del Barça y especialmente parece valioso el olfato goleador del gabonés Pierre-Emerick Aubameyang, autor de un 'doblete' en Madrid y que lleva nueve tantos en once partidos desde su llegada.

La prensa catalana deportiva de este lunes ponía en el acento en ese 'regreso' de las sensaciones del mejor Barça.

"Clásico para crecer", tituló Mundo Deportivo, mientras que en Sport estaban "Encantados de volver a ganaros".

En Madrid, As sentenció que fue "una noche negra" para el Real Madrid, que vistió de ese color en el partido, mientras que Marca admitió que el equipo de la capital había recibido "un bofetón de los que duelen". Lea también DTV El Barcelona tuvo un festejo enloquecido tras ganar el clásico español (video) Los jugadores del equipo catalán celebraron ruidosamente en el camarín del Santiago Bernabéu la goleada (0-4) sobre el Real Madrid

Lea también Royal Pari FC Royal Pari hizo el depósito para Sánchez y Hernández y espera el desbloqueo de FIFA Hace unos días el club inmobiliario fue sancionado con la imposibilidad de habilitar jugadores por el caso de los dos jugadores españoles que militaron en el equipo en 2020

​