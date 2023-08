El Barcelona traspasa al marfileño Kessié al club saudita Al Ahli

El Barça y el "Al-Ahli SC han llegado a un acuerdo para el traspaso de Franck Kessié por 12,5 millones de euros", informó el club catalán en un breve comunicado.



El Al Ahli, recién ascendido a primera división, sigue impresionando con sus operaciones en el mercado, después de haber logrado ya las incorporaciones del brasileño Roberto Firmino (ex Liverpool), del argelino Riyad Mahrez (ex Manchester City), del francés Allan Saint-Maximin (Newcastle) y del arquero senegalés Edouard Mendy (ex Chelsea).



El equipo entrenado por Xavi Hernández "expresa públicamente su agradecimiento a Franck Kessié por su compromiso y su dedicación y le desea mucha suerte y logros en el futuro", concluyó.



El jugador de 26 años llegó al Barça como agente libre procedente del AC Milan y disputó 43 partidos, en los que fue titular en 16 ocasiones, marcando tres goles.



Será recordado por los aficionados azulgrana por sus buenas actuaciones ante el Real Madrid, al que le anotó el gol de la victoria azulgrana en un 'Clásico' de Liga en Barcelona.



Formado en el Stella Club de Adjamé en Abiyán, Kessié jugó también para el Atalanta italiano (que le cedió una temporada al Cesena, de la Serie B), antes de llegar al Milan en 2017.



Con el equipo 'rossonero' fue campeón de Italia en 2022. A ello sumó el título de campeón de la Liga española logró con el Barça la pasada campaña.