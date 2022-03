El Barcelona, único equipo con límite salarial negativo en España

Escucha esta nota aquí

El Barcelona ha visto caer de los 97 millones a -144 millones de euros (de 106 a -158 millones de dólares) el límite salarial impuesto por LaLiga desde septiembre pasado, mientras el Real Madrid se mantiene como el equipo con más margen.

Frente a los azulgranas, los merengues mantienen su límite de septiembre pasado en los 739 millones de euros (861 millones de dólares), según cifras de LaLiga dadas a conocer este lunes después de la actualización hecha tras el mercado de enero.

El Barça, inmerso en una situación económica muy delicada, ya había visto caer su límite salarial en septiembre pasado un 70% respecto a enero de 2021 pasando de 382 millones de euros (445 millones de dólares) a 97 millones de euros.

La nueva bajada se debió a que las pérdidas registradas por el conjunto azulgrana fueron mayores de las que había estimado LaLiga en septiembre cuando calculó el anterior límite.

"En el caso del Barcelona se estimó 242 millones de euros de pérdidas menos de las que obtenido", explicó el director general corporativo de LaLiga, Javier Gómez, este lunes en rueda de prensa.

"Sale negativo porque las pérdidas que tiene el Barcelona son mayores que la capacidad de generar recursos" del club, añadió Gómez, que dejó claro que el Barça tiene que generar ingresos y plusvalías contables para mejorar su límite.

Actualizado varias veces a lo largo de cada temporada, el límite salarial es el monto que los clubes se pueden gastar en jugadores, primer entrenador, segundo entrenador y preparador físico del primer equipo, así como el gasto en filiales, cantera y otras secciones.

- Capacidad de fichaje limitada -

El tope salarial se calcula en base a la diferencia entre los ingresos (publicidad, venta de jugadores, patrocinios, derechos de TV, etc.) y los costes estructurales (salarios no deportivos, costes de explotación, compra de jugadores, etc.).

No obstante, "los clubes que están excedidos pueden contratar jugadores siempre que se quiten gastos de la cuenta de resultados", recordó Javier Gómez.

Los clubes que sobrepasan su límite salarial sólo pueden dedicar a fichajes un 25% de las cantidades que ahorren o de beneficios por traspasos, hasta que salgan de esa situación.

"Lo que significa es que vas a estar más limitado no sólo esta temporada sino en las siguientes, salvo que hagas plusvalías o tengas beneficios", añadió Gómez.

De esta manera, el equipo pudo moverse en la pasada ventana de fichajes para firmar a Ferran Torres, Adama Traoré, Dani Alves y Pierre-Emerick Aubameyang.

De estos fichajes, sólo en uno, el de Ferran Torres, tuvo que pagar 55 millones de euros (60 millones de dólares) al Manchester City, mientras que Alves y Aubameyang llegaron libres y Traoré es una cesión.

La renovación de Samuel Umtiti a la baja, la salida del 'Kun' Agüero o la cesión de Philippe Coutinho al Aston Villa, son algunas acciones que dieron aire al Barça para fichar.

Frente al Barcelona, el Real Madrid se mantiene como el conjunto con mayor margen salarial.

Por detrás del Real Madrid, se sitúa el Sevilla, que ha visto bajar ligeramente su margen de los 200 millones de euros en septiembre a 199 millones actualmente (219 millones de dólares a 218 millones de dólares).

El tercer mejor situado es el Atlético de Madrid con 161 millones de euros (176 millones de dólares).

