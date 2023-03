El Barza "es el club más difícil del mundo, no vale solo con ganar", dice Xavi Hernández

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, insistió este sábado en que el Barça "es el club más difícil del mundo" ya que "no vale sólo con ganar", después de las críticas por el juego del equipo azulgrana, líder de LaLiga y que viene de ganar en el Santiago Bernabéu en semifinales de la Copa del Rey.

El Barça se impuso el jueves 1-0 al conjunto blanco en la ida semifinales de Copa, pero eso no le libró de las críticas por haber tenido una posesión de solo el 34%.



"Esta vez veo también que ha habido revuelo. Por lo que me preguntáis. Por eso siempre digo que el Barça es el club mas difícil del mundo. Tú ganas al Real Madrid 1-0 y parece que no convence. Cuando si fuera al revés sería fiesta nacional. Entonces es el club mas difícil del mundo", afirmó el técnico catalán en la conferencia de prensa previa al choque del domingo en el Camp Nou ante el Valencia por la 24ª fecha de LaLiga.



"En el Barca tienes que ganar y convencer (...) Pero hay que entender que hay un contrario que es vigente campeón de la Champions y vigente campeón de la Liga. Y les estamos compitiendo. Es difícil tener la posesión", añadió Xavi.