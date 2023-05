El Bayern apuntala su liderato en Bremen y envía presión al Dortmund

El Bayern Múnich consolidó su liderato en la Bundesliga con una victoria por 2-1 en su visita al Werder Bremen (12º), este sábado en la 31ª jornada, con lo que se asegura seguir en la primera posición y sigue dependiendo de sí mismo para ser campeón.



El Borussia Dortmund, que empezó el día a un punto del líder, queda ahora descolgado a cuatro unidades, a la espera de su partido del domingo en casa contra el Wolfsburgo (7º), que está en plena lucha por los puestos europeos.



En Bremen, todos los tantos llegaron en la segunda mitad: Serge Gnabry (minuto 62) y Leroy Sané (72) adelantaron al Bayern y en el 87 acortó para los locales Niklas Schmidt.



"Cumplimos nuestro trabajo y logramos unos puntos valiosos. Para ellos (los jugadores del Borussia Dortmund) no va a ser fácil contra el Wolfsburgo", estimó Gnabry.



Después de haber recuperado el liderato el pasado fin de semana, el Bayern lo refuerza con este segundo triunfo consecutivo, con el que parece pasar la página de su crisis de mediados de abril, cuando empató con el Hoffenheim, perdió en Maguncia y quedó eliminado ante el Manchester City en los cuartos de final de la Liga de Campeones.



Las dos últimas victorias han devuelto la tranquilidad al club que reina en Alemania desde 2013 y que aspira a encadenar un undécimo título seguido en la Bundesliga.



"Tenemos que jugar olvidándonos de los egos en los últimos partidos. Se trata ahora de llegar los primeros a la línea de meta", recordó el entrenador del gigante bávaro, Thomas Tuchel.



El Bayern dominó en la primera parte en Bremen, donde el Werder tuvo también buenas ocasiones cuando el marcador iba con el empate inicial, por medio de Christian Gross (35) y Marvin Duksch (48).



Fue Gnabry el que abrió el camino, en el 62, cuando a pase de Jamal Musiala se encontró solo en el área y no desaprovechó la oportunidad de firmar su décimo tanto en esta Bundesliga.



El gol de Sané fue un remate del área por bajo y con asistencia de Noussair Mazraoui.



El tanto tardío de Schmidt (87) dio esperanzas al Werder y a los 42.000 hinchas del Weserstadion, pero el marcador ya no se volvió a mover.



El Werder Bremen volvió a evidenciar sus problemas cuando juega contra el Bayern, que en sus treinta últimos partidos contra ese rival acumula 26 triunfos y cuatro empates.



- El Leipzig, en el podio -

Antes, el RB Leipzig, cuatro días después de haber eliminado al Friburgo en semifinales de la Copa de Alemania con un contundente 5-1, ganó de nuevo en casa de ese mismo rival (1-0) y subió así al tercer puesto.



Cuando el partido parecía dirigirse a un empate sin goles, el esloveno Kevin Kampl (minuto 73) firmó el único tanto del partido y se puso con un punto más que Unión Berlín (4º) y que el propio Friburgo (5º), que sale de la 'zona Champions' por esta derrota.



El Unión Berlín (4º) perdió por su parte 1-0 en el terreno del Augsburgo (13º), por un tanto del croata Dion Drena Beljo en el 53.



Friburgo y Unión Berlín protagonizarán el próximo fin de semana, en la 32ª jornada, un duelo directo en la capital alemana, que se presenta crucial en esta carrera por la Champions.



En la parte baja de la clasificación, el Hoffenheim (14º) se tomó un respiro al imponerse 3-1 al Eintracht Fráncfort (9º).



El colista Hertha Berlín se resiste al descenso y venció 2-1 al Stuttgart (16º, puesto de repechaje por la permanencia). Sigue último pero ahora a tres puntos de su rival de esta jornada, lo que le da esperanzas de cara a los últimos partidos del curso.



El Bochum (17º), con los mismos puntos que el Stuttgart pero una peor diferencia de goles, ocupa el otro puesto de descenso directo después de perder 2-0 en el terreno del Borussia Mönchengladbach (10º).