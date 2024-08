El Bayern de Múnich ante la operación reconquista de la Bundesliga

Por vez primera desde 2011, el Bayern no sumó en 2024 ningún trofeo a sus vitrinas, después de su tercer puesto en la Bundesliga (detrás de Leverkusen y Stuttgart), su eliminación en dieciseisavos de final de Copa ante el modesto Sarrebruck, y su decepción a las puertas de la final de la Liga de Campeones ante el Real Madrid.

Desde hace cuarenta años, el Bayern sólo cedió en 14 ocasiones el título de campeón liguero. Y aún es más raro ver dos temporadas consecutivas sin que el capitán muniqués no levante el 'Schale' (trofeo de campeón de la Bundesliga); sólo en tres ocasiones (entre 1991 y 1993, entre 1995 y 1996, y entre 2011 y 2012).

En ese context o no es de extrañar que todas las miradas se dirijan a la 'Säbener Strasse', la sede del 'Rekordmeister', cuya serie de 11 títulos de liga seguidos fue cortada por el Bayer de Xabi Alonso.

Porque con ese "ellos" se refería a los pupilos de Xabi Alonso. "No hay ninguna razón por la que no podríamos defender nuestro título. Hemos visto al Bayern hacerlo durante muchos años, ¿por qué no podríamos hacerlo también?", consideraba en una entrevista a la AFP el volante nigeriano Nathan Tella, durante la pretemporada en Donaueschingen.