El Bayern Múnich mejora su oferta por Harry Kane

No obstante, las previsiones no son demasiado optimistas en cuanto a que pueda llegarse a un acuerdo pronto, ya que el Tottenham no estaría por la labor de aceptar esa cantidad. Los ‘spurs’, a pesar de que Harry Kane a sus 29 años se encuentra a tan solo uno de finalizar su actual contrato, no tienen entre sus planes escuchar ofertas que estén por debajo de los 100 millones de euros.