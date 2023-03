El Brujas despide a su técnico tras la humillante derrota contra Benfica

Menos de 24 horas después de haber quedado eliminado en octavos de la Liga de Campeones tras perder por un humillante 5-1 ante el Benfica (7-1 en el agregado), el Brujas anunció este miércoles la destitución de su entrenador Scott Parker.



"Scott Parker ha dejado de ser el técnico del Club Brujas", informó la entidad belga en su cuenta de Twitter.



Parker, ex entrenador de Fulham y Bournemouth, fue nombrado por el Brujas el pasado 31 de diciembre tras el cese de Carl Hoefkens, que pagó los malos resultados del equipo en las semanas anteriores al Mundial de Qatar, pese a que en Champions dio la gran sorpresa al clasificarse como segundo de un grupo en el que también estaban Oporto, Bayer Leverkusen y Atlético de Madrid, estos dos eliminados.



Pero en sus 12 partidos como entrenador del Brujas, Parker no ha sabido cambiar la dinámica negativa del equipo, que vivió una pesadilla el martes en el Estadio da Luz de Lisboa al perder 5-1.



"Es una derrota humillante y un resultado decepcionante", admitió tras el partido Parker, que ya era consciente que su puesto peligraba.



"Entiendo que la gente dude ahora de mi función, no soy tan ingenuo como para no hacerlo. Todo lo que puedo decir es que estoy intentando darle la vuelta a la situación y crear un equipo que empiece a ganar de nuevo. ¿Si voy a continuar? No soy yo quien puede dar la respuesta", declaró.



El Brujas, 18 veces campeón de la liga belga, ocupa actualmente la cuarta plaza en el campeonato nacional, a 21 puntos del líder Genk.