El 'Calcio' volvió a quedar en fuera de juego en la Champions

Escucha esta nota aquí

Ningún club italiano estará en los cuartos de final de la Liga de Campeones europea por segundo año consecutivo. El desastre de la Juventus, derrotada 3 a 0 en casa por el Villarreal el miércoles, abre el debate en Italia, país campeón de la última Eurocopa de selecciones.

"Un fracaso colosal a unos días de la repesca para el Mundial de Catar: la Italia campeona de Europa, en el plano internacional, está reducida casi a cero", se alarmó el Corriere dello Sport, muy contrariado por tener que "seguir por televisión" el resto de la Champions 2021-2022, ya sin clubes de la Serie A.

Una vez más, la Nazionale de Roberto Mancini tendrá que intentar levantar el ánimo de los 'tifosi', pero para ello debe conseguir el billete al Mundial. Primero tendrá que superar el jueves de la próxima semana a Macedonia del Norte en semifinales de la repesca y luego tendría que ganar el martes 29 a Portugal o Turquía en una eventual final.

Solo un jugador de la Azzurra, Jorginho (Chelsea), está clasificado para los cuartos de la Liga de Campeones. En el resto de internacionales la decepción con sus clubes es la nota general, como ocurre con Gianluigi Donnarumma y Marco Verratti (PSG) o Giorgio Chiellini (Juventus) y Nicolo Barella (Inter de Milán).

El Inter fue eliminado por el Liverpool, plantando batalla (victoria 1-0 en la vuelta, tras caer 2-0 en la ida), pero la Juventus se estrelló ante el Villarreal con ese revés en Turín por 3 a 0, tras el 1-1 logrado en el primer partido en España.

- Declive confirmado -

Massimiliano Allegri, especialista en Champions (dos finales, en 2015 y 2017, con la Juventus), recibió una auténtica lección por parte de Unai Emery, el estratega del Villarreal. No consiguió hacerlo mejor que Maurizio Sarri y Andrea Pirlo, derrotados también con la 'Vecchia Signora' en octavos de final en los dos últimos años.

El fiasco de los clubes italianos en esta Champions confirma el declive de un país que ve cada vez más lejos su 'Edad de Oro'.

Italia sigue siendo uno de los países que cuentan con cuatro plazas para la Liga de Campeones, pero en los últimos cuatro años solo ha enviado dos clubes a cuartos (la Juventus en 2019, el Atalanta en 2020).

Una tasa de cuartofinalistas (12,5%) muy inferior a la de los otros países que tienen también cuatro plazas para el máximo torneo europeo: Inglaterra 68%, España 41%, Alemania 30%. Incluso por detrás de Francia (25%), que tiene tres plazas para la Liga de Campeones.

- Debate sobre el estilo de juego -

El entrenador del Villarreal, Unai Emery, intentó tranquilizar a los periodistas italianos afirmando que el 'Calcio' conservaba "un nivel elevado, como el fútbol español, alemán e inglés".

Pero el exentrenador del AC Milan Arrigo Sacchi, campeón de dos títulos europeos (1989, 1990), el problema está en la falta de ambición.

"Nosotros, los italianos, nos creemos siempre los salvadores de la patria. Pero pensar que un único jugador puede vencer solo a once adversarios no tiene sentido. El juego es lo que marca la diferencia", subrayó este jueves en las páginas de La Gazzetta dello Sport.

La crítica va sin duda principalmente para la Juventus, que confió demasiado el miércoles en el talento de su atacante serbio Dusan Vlahovic, como en el pasado hacía con Cristiano Ronaldo.

El Atalanta y el AC Milan fueron más ambiciosos en el juego en la fase de grupos, pero sin fortuna.

Italia tendrá que esperar a la temporada 2022-2023 para tratar de reconquistar el trono de los clubes europeos, algo que no consigue desde que el Inter de Milán levantara la 'Orejona' en 2010. Lea también Always Ready A José Alí Meza se le acabó el torneo Apertura El delantero de Always Ready pasará por el quirófano debido a una lesión de ligamento en la rodilla derecha

Lea también Blooming Rodrigo Venegas explica por qué Blooming pasa por un buen momento El DT de la academia cruceña analizó los motivos por los cuales el equipo celeste viene haciendo una buena campaña en el torneo Apertura

​