El camino de los finalistas del Mundial: Argentina de menos a más, y una Francia muy sólida

Pero los jugadores de Didier Deschamps no se fían del equipo al que derrotaron en los octavos de Rusia 2018 (4-3). Argentina, con un Messi brillante, mejora partido a partido, como atestigua su demostración de fuerza contra Croacia en semifinales (3-0).

Primer obstáculo importante para los 'Bleus'. Aunque no parten como grandísimos favoritos, ganan a una desafortunada Inglaterra, gracias a la juventud de Aurélien Tchouaméni y a la experiencia de Giroud. El equipo parece menos sólido que en 2018 pero también, quizás, más vistoso.

Golpeada o incluso roma pero a la vez resistente, Francia se dobla pero no se rompe. Los galos eliminan a los 'Leones del Atlas' por 2-0 y alcanza su segunda final consecutiva. Los 'Bleus' logran abrir pronto el marcador con un tanto de Théo Hernandez (5). Después de un partido duro, Randal Kolo Muani, que acaba de ingresar al terreno de juego, abrocha la victoria para los suyos (79).

Argentina debe superar este contratiempo en una llave C que no es un paseo. Hasta la última media hora no inclina a México y más tarde rinde a Polonia por 2-0 luego de que Messi fallara un penal.