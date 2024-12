El camino que deben recorrer Blooming y The Strongest para llegar a la fase de grupos de la Libertadores

Luego de que se realizó el sorteo de las fases previas de la Copa Libertadores 2025, en el cual Blooming y The Strongest conocieron a sus rivales, repasamos el camino que ambos equipos deben recorrer para instalarse en la fase de grupos del máximo torneo de clubes de la Conmebol.



La academia cruceña será la primera en ingresar en acción, y lo hará frente a El Nacional de Ecuador en la fase inicial. El partido de ida se jugará el 6 de febrero a las 20:30 en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera de Santa Cruz, mientras que la revancha será en el estadio Atahualpa de Quito el 13 del mismo mes (20:30 HB).



Si los celestes avanzan de ronda, se enfrentarán a otro rival ecuatoriano; esta vez sí se trasladarán de ciudad, ya que aguarda en la fase 2 Barcelona de Guayaquil. Finalmente, si Blooming deja en el camino al conjunto amarillo, deberá enfrentar en la tercera y última ronda previa a la fase de grupos al ganador entre el Corinthians de Brasil y Universidad Central de Venezuela.



Por su parte, The Strongest, que arrancará su participación de forma directa en la segunda ronda, enfrentará en partido de ida y vuelta al Bahía de Brasil. El primer partido será en La Paz y la serie se definirá en territorio brasileño. Está previsto que esta fase arranque la semana del 19 de febrero; aún no hay horarios confirmados.



Si el Tigre deja en el camino al Bahía, avanzará a la fase 3 y tendrá como rival al ganador de la serie que reúne al Ñublense de Chile y a Boston River de Uruguay.



Si Blooming y The Strongest logran avanzar hasta la tercera ronda y quedan eliminados, caerán automáticamente a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.