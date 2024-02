El campeón comenzó con pie derecho: The Strongest goleó por 3-0 a Real Santa Cruz

Sin embargo, la resistencia de Real Santa Cruz no duraría mucho, y fue The Strongest quien abriría el marcador justo antes del descanso, con un golazo de Enrique Triverio al minuto 45.

El delantero supo aprovechar un momento de desequilibrio en la defensa rival y sacó un potente disparo desde fuera del área, dejando sin chances al arquero y desatando la euforia en la afición local.



La segunda mitad del encuentro no fue menos intensa, con The Strongest manteniendo su dominio sobre el terreno de juego. Jaime Arrascaita amplió la ventaja para el equipo local al minuto 55, tras conectar un preciso centro de Michael Ortega y enviar la pelota al fondo de la red con un certero cabezazo.



El golpe final lo asestó Daniel Lino al minuto 80, cuando cabeceó sin marca en el área tras un córner, dejando al arquero de Real Santa Cruz sin posibilidades de reacción y sellando así la goleada a favor de The Strongest.



Con este resultado, el equipo dirigido por Pablo Lavallén suma tres puntos importantes en el Torneo Apertura y se prepara para enfrentar a su clásico rival, Bolívar, en el próximo encuentro.