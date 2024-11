El capitán de la selección boliviana volvió a jugar con su club

Tuvieron que pasar seis meses para que Luis Haquin, el capitán de la selección boliviana, volviera a jugar un partido oficial con su club, el Ponte Preta, equipo que milita en la segunda división del fútbol brasileño. Esto ocurrió el lunes en un duelo correspondiente a la fecha 35 del Brasileirão Serie B, frente al Paysandu, donde el Ponte Preta no hizo respetar su casa y terminó cayendo 1-2, un resultado que lo sitúa en puesto de descenso directo a falta de tres partidos para que finalice la temporada.



El ‘Faraón’ arrancó el partido desde el banco de suplentes e ingresó al terreno de juego al inicio de la complementaria. Con el dorsal número 23, reemplazó a Mateus Ferreira da Silva y cumplió una buena labor; sin embargo, lamentablemente su aporte no fue suficiente para remontar el marcador.



Seis meses sin jugar



La última vez que el defensor cruceño estuvo en cancha con el Ponte Preta fue el 26 de mayo, en la derrota 2-0 frente al Ituano, donde jugó un total de 45 minutos. Tras ese encuentro, tuvo que unirse a la selección boliviana para afrontar la Copa América en Estados Unidos, donde disputó todos los partidos del torneo, incluidos los amistosos previos.



Durante la Copa América, el torneo brasileño no se detuvo y los malos resultados acorralaron al Ponte Preta, obligando a la directiva del club a destituir al director técnico João Brigatti, quien solía contar con frecuencia con Haquin. En lugar de Brigatti llegó Nelsinho Baptista, quien no coincidió con el defensor desde un inicio, ya que este estaba en el torneo continental y decidió enviarlo a la “congeladora”.



Los meses pasaron y el Ponte Preta no logró levantar cabeza bajo la dirección de Baptista, lo que obligó al club a cambiar nuevamente de entrenador. Hace algunas semanas, la directiva anunció a Nené Santana como nuevo director técnico interino del equipo, y este decidió contemplar nuevamente a Haquin en el plantel.



Haquin arribó al Ponte Preta en enero de este año y firmó contrato por una temporada (hasta diciembre). Lleva un total de trece partidos disputados con el primer plantel: seis del torneo Paulista y siete del Brasileirão Serie B.



Selección boliviana



El arribo de Haquin a La Paz para sumarse a la concentración de la selección nacional está previsto para este martes por la tarde. El zaguero es una pieza clave en el onceno titular de Villegas, pues ha jugado todos los partidos desde que el entrenador cochabambino tomó las riendas de la Verde.



Sin embargo, es muy probable que no sea tomado en cuenta para visitar a Ecuador en Guayaquil el 14 de noviembre, dado que está en capilla y si recibe una cartulina amarilla será sancionado con un partido de suspensión; por lo tanto, se perdería el duelo frente a Paraguay en El Alto, partido en el que Villegas apunta a tener a sus mejores hombres.