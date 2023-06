El Chelsea quiere dar pelea por Kanté

El contrato del jugador campeón del mundo en 2018 termina el 30 de junio y su nombre figura en la lista de los jugadores seleccionados por el Chelsea para la nueva temporada, con la mención "oferta" entre paréntesis detrás de su nombre.



No se ha filtrado ningún detalles sobre esta oferta y los 'Blues' no han realizado una comunicación al respecto.



Kanté (32 años) ha tenido una última temporada muy marcada por las lesiones y apenas jugó nueve partidos con el equipo londinense.



En los últimos días se había dado por prácticamente cerrada su incorporación al Al Ittihad saudita, con el había firmado un precontrato por tres años y donde coincidiría con su compatriota Karim Benzema.



Sin embargo, ese fichaje por el Al Ittihad está condicionado al resultado de las pruebas médicas, que el club dijo estar estudiando.



Por contra, otro mediocampista francés del Chelsea, Tiémoué Bakayoko, no fue retenido por el club y termina contrato el 30 de junio.



Formado en el Rennes y llegado en 2017 a Stamford Bridge procedente del Mónaco, destacó en sus inicios a las órdenes de Antonio Conte y conquistó la Copa de Inglaterra.



Luego fue cedido al Mónaco y al AC Milan, siendo campeón de Italia con el club 'rossonero' en 2022. Sin embargo, en la última temporada apenas jugó tres partidos de Serie A del Milan, acumulando apenas 39 minutos de juego.