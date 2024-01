El Chelsea y una remontada para maquillar su temporada en la Copa de la Liga

Antes de los partidos de ida, parecía complicado no imaginarse otro escenario que no fuera una final entre Chelsea y Liverpool en Wembley el próximo 25 de febrero.



Pero el 'Boro' desmontó las previsiones y el Fulham dio guerra al Liverpool, que logró ganar 2-1 antes de la vuelta este miércoles en Londres.



Para el Chelsea, actual noveno clasificado en la Premier League, esta competición es el camino más directo y sencillo hacia un título esta temporada. Por ello, el revés inicial contra el Middlesbrough, equipo de mitad de tabla en Championship (2ª división) dolió especialmente.



"Es un pasaporte hacia la final, para visitar Wembley. Es un partido realmente muy importante para nosotros y necesitamos demostrar que es importante para el club, para nosotros, para todos", dijo el técnico argentino Mauricio Pochettino el lunes en rueda de prensa.



Los Blues tienen la ventaja de jugar el martes como locales en Stamford Bridge, donde mantienen una racha de seis victorias consecutivas entre todas las competiciones, con solo cuatro goles encajados.



"Tenemos que aprovechar que jugamos en Stamford Bridge, con toda la energía que saldrá de nuestros aficionados", animó Pochettino dos semanas después de la derrota contra el Middlesborough, que irritó a los fans.



El ataque del Chelsea sigue siendo impreciso, como fue el caso del joven Cole Palmer, quien desperdició numerosas ocasiones en la ida. El 'Boro' por su parte sacó oro de una de las pocas ocasiones que tuvo.



El club del noroeste de Inglaterra permitió a Carrick renovar su idilio con la Copa de la Liga, competición que como jugador ganó tres veces con el Manchester United (2009, 2010 y 2017).



El Liverpool tiene el récord de títulos en este torneo y no está lejos de sumar un décimo trofeo a su vitrina, dos años después del último.



Los 'Reds', por detrás en el marcador al descanso, remontaron ante el Fulham (2-1) hace dos semanas para dar un paso hacia Wembley.



Incluso sin Mohamed Salah, el club del Mersey goleó el domingo en Bournemouth (4-0) y llega al duelo del miércoles en Craven Cottage lleno de confianza.



El equipo de Jurgen Klopp está firmando una temporada perfecta: líder en el campeonato tras 21 jornadas, todavía en liza en las dos copas nacionales y clasificado a los octavos de final de la Europa League, previstos en marzo.