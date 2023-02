El chileno Curicó Unido enfrentará a un inspirado Cerro Porteño del boliviano Marcelo Martins

Con un deslucido inicio en el campeonato chileno y luego de perder de local en la última fecha, Curicó Unido recibe este martes al paraguayo Cerro Porteño, en el partido de ida de la segunda fase de Copa Libertadores 2023.



El conjunto chileno, un debutante absoluto en el principal torneo de clubes de la Conmebol, se enfrentará al Ciclón guaraní en el estadio Monumental David Arellano, sede de Colo Colo, en Santiago, a las 21H00 locales (00H00 GMT del miércoles).



No podrá jugar en el estadio La Granja, de Curicó (210 km al sur de Santiago), por no contar con un aeropuerto cercano.



El desafío no es menor para Curicó Unido, ya que enfrente tendrá a un equipo con historia y protagonista permanente de la Libertadores.



"Sabemos que nos enfrentamos a un gran rival, con jerarquía internacional y esperamos estar a la altura del desafío", dijo a un medio local el capitán de Curicó Unido, Franco Bechtholdt.



Cerro saldrá a la cancha santiaguina sin su arquero titular, el brasileño Jean Paulo Fernandes, a causa de una lesión. Pero lo hará con el ímpetu de un nuevo triunfo en el campeonato local y de estar segundo en la tabla de posiciones.



Además, se espera que sea el estreno del defensor central, el brasileño Eduardo Brock, quien fue presentado el domingo, en reemplazo de Pedro Álvarez quien tampoco viaja a Chile por estar lesionado.



La vuelta se jugará la semana próxima en Paraguay.



Posibles alineaciones:



Curicó Unido: Fabián Cerda - Omar Merlo, Franco Bechtholdt, Ronald de la Fuente y Cristopher Barrera - Diego Urzúa, Yerko Leiva y Mario Sandoval - Cristian Zavala, Federico Castro y Diego Coelho. DT: Damián Muñoz.



Cerro Porteño: Miguel Martínez - Alberto Espínola, Juan Patiño, Eduardo Brock y Gabriel Báez - Wilder Viera, Ángel Cardozo Lucena, Claudio Aquino y Federico Carrizo - Diego Churín y Robert Morales. DT: Facundo Sava.



Árbitros: El argentino Yael Falcón estará asistido por sus compatriotas Diego Bonfa, Sebastián Ranieri y Andrés Merlos completan la designación. El juez VAR será el también argentino Germán Delfino.