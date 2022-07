El chileno Erick Pulgar se une al mediocampo del Flamengo

El internacional chileno Erick Pulgar reforzará el mediocampo del Flamengo, informó este viernes el club más popular de Brasil, cuya hinchada está dividida por el nuevo fichaje.



"Pulgar, de 28 años, es el nuevo refuerzo del 'Mengao' (...). Su contrato vale hasta diciembre de 2025", informó el club en sus redes sociales.



El volante de La Roja dijo en un video difundido por el club que "no ve la hora" de integrarse al equipo.



"Estuve mirando los partidos del Flamengo y creo que tienen una hinchada bastante loca, así que quiero vivir esa experiencia en persona y espero verlos pronto en campo" dijo Pulgar, que posó para fotos con la camiseta rojinegra al llegar al aeropuerto de Rio de Janeiro.



El mediocampista es la más reciente adquisición de peso del 'Fla', que en la actual ventana de contratación ha pulido su nómina estelar con fichajes de renombre como el del extremo brasileño Everton 'Cebolinha' y el también chileno Arturo Vidal.



En el 'Mengão' de Dorival Júnior, que lucha por acercarse al líder Palmeiras en el Brasileirao y pasar a semifinales de la Libertadores y la Copa do Brasil, buscará llenar el vacío dejado por Andreas Pereira y Willian Arao, transferidos recientemente a clubes de Europa.



Aún no está claro si Pulgar jugará la Libertadores, ya que Flamengo planea hacer más fichajes y apenas tiene un cupo libre tras las inscripciones de Vidal y Everton.



Pulgar era jugador de la Fiorentina de Italia, que a principio de año lo prestó al Galatasaray de Turquía. A la 'Viola' llegó en agosto de 2019 tras pasos destacados por el Bologna italiano y los chilenos Universidad Católica y Deportivo Antofagasta.



Campeón con Chile de la Copa América Centenario de 2016, el aterrizaje del rendidor volante defensivo divide a la hinchada más numerosa de Brasil.



Algunos 'torcedores' impulsaron en redes sociales la etiqueta "PulgarNo" (PulgarNão) debido a dos casos polémicos que involucran al futbolista.



El primero fue cuando, en enero de 2013, jugando para Antofagasta, atropelló con su coche a un sexagenario y no lo auxilió. El hombre falleció luego en el hospital. Pulgar no portaba licencia de conducir y fue condenado por cuasidelito de homicidio aunque sin pena de prisión.



Y, a finales de junio, la fiscalía chilena anunció que investiga la denuncia de una mujer de 24 años que declaró haber sufrido una agresión sexual durante una fiesta en una casa del atleta en Santiago.



El deportista negó entonces estar involucrado "en ninguna clase de denuncia ni delito" y afirmó haber declarado ante las autoridades en calidad de "testigo" por ser el propietario del inmueble.