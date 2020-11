¿El City le ofreció a Messi un contrato hasta sus 43 años?

Escucha esta nota aquí

Con el objetivo de aprovechar al máximo su exitosa carrera, el City Football Group, que controla el Manchester City, ofreció a Lionel Messi un contrato hasta sus 43 años. Primero como futbolista en su club principal, después en cualquiera de los otros ochos que conforman esta sociedad y después como embajador mundial. La información fue lanzada por el medio inglés The Times.

Falta poco para que termine el 2020 y es casi un hecho que Messi deje el conjunto culé, pues no se siente cómodo y lo ha dicho públicamente. Hace unas horas, The Times reveló que el City ya le hizo una tentadora oferta, pues difícilmente puede decir que no. Salvo algún inconveniente de último momento, teniendo como antecedente su fichaje fallido de agosto.

Primero Messi tendría la tarea de llevar al City, de la mano de Pep Guardiola, a la cima del fútbol europeo. Después, con el paso del tiempo y para seguir vigente, puede elegir entre Yokohama Marinos, el Melbourne City australiano o uno de los otros seis equipos que pertenecen al mismo grupo.

Contrariamente a esta información, Sky Sports publicó “las puertas del Manchester City están cerradas para Messi. No habrá oferta”. Además, en las últimas horas, uno de los candidatos a la presidencia del club español, Victor Font, ha indicado que Messi se quedaría y no aceptaría la suma de 59 millones de dólares para dejarlo ir en enero.