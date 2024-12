El City se acostumbró a perder; 1-2 ante el Aston Villa

Antes una rareza, ahora una costumbre. El Manchester City volvió a perder, su sexta derrota en los últimos ocho encuentros de Premier League, ante el Aston Villa de Unai Emery que le desdibujó en Villa Park por segunda temporada consecutiva.



El Villa, que ya se llevó el duelo en Villa Park el curso pasado, ahondó en la crisis de Pep Guardiola con los goles del colombiano Jhon Durán y Morgan Rogers, y superó al City en la clasificación.



Guardiola sigue sin dar con la tecla en un equipo que no tardó ni dos minutos en demostrar lo nervioso y ansioso que está, regalando Josko Gvardiol un mano a mano a Durán, parado por Stefan Ortega, y permitiendo un cabezazo en el primer palo en el córner posterior que el propio Ortega escupió contra el larguero.



Una semana después de que el Manchester United le remontase en los últimos minutos, nada ha cambiado en el City, que tardó quince minutos en recibir el primer mazazo.



Otra vez se descompuso el centro del campo de los 'Sky Blues', dejando que Youri Tielemans se diera la vuelta y, ante un presión pírrica, dibujara un pase que se cargó de una tacada dos líneas de presión y dejó a dos jugadores del Villa encarando a Ortega.



Rogers se la dio en horizontal a Durán y este definió ante el portero alemán. El delantero colombiano ha marcado cuatro goles en los últimos cuatro partidos y en estos momentos es el titular por delante de Ollie Watkins. En la temporada ya suma once goles entre todas las competiciones.



Sin inquietar el City a Emiliano Martínez, fue el Villa el dueño del partido, mérito de un Emery que por segunda temporada consecutiva convirtió en un fortín Villa Park.



En la segunda parte, Rogers, tras haber dado la asistencia del 1-0, se erigió en el hombre objetivo. Rozó el gol en un disparo al palo tras taconazo de Durán e inició y acabó la jugada del 2-0.



Arrancó en el centro del campo dejando atrás a dos jugadores incapaces de seguir su ritmo, llegó hasta la frontal del área para dársela a McGinn y este, después de sentar a Rico Lewis con un amago, se la devolvió.



Rogers condujo ante la pasiva mirada de Walker y Akanji y la clavó con un disparo cruzado para terminar de derrumbar a un City irreconocible que solo ha ganado uno de los últimos doce partidos.



Un error de Lucas Digne en el último minuto permitió que el City recortara por medio de Phil Foden -su primer tanto en esta Premier League-, pero ya no hubo tiempo para más.



Mientras el Villa ha ganado cuatro de los últimos cinco encuentros entre todas las competiciones y se pone quinto, con 28 unidades, el City cae hasta la sexta posición y le podrían superar esta jornada Bournemouth, Fulham y Brighton.