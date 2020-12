El clásico cruceño se jugará solo con el 15 por ciento de hinchas en ambas curvas

Escucha esta nota aquí

Por disposición de la Gobernación, el partido que disputarán este sábado Oriente Petrolero y Blooming (20:30), por la fecha 18 del torneo Apertura, solo podrá contar en el estadio Tahuichi con el 15 por ciento de público en los sectores de curvas.

Esta medida, que ratificó el jueves Guillermo Saucedo, director del Servicio Departamental de Deportes (SDD) es para precautelar la salud de los hinchas, dado el crecimiento de casos positivos por Covid-19 en la capital cruceña y el departamento.

Saucedo destacó el buen control y los operativos de bioseguridad que los clubes cruceños han desplegado en cada uno de sus partidos que jugaron de local en el principal escenario deportivo cruceño y lamentó que Oriente, que oficiará de local en el clásico cruceño del sábado, no pueda hacer uso de las graderías de preferencia y general.

La máxima autoridad deportiva explicó que no se habilitará esos sectores por dos motivos: primero para no tener masiva asistencia de gente y así evitar posibles contagios y porque los trabajos que se hacen en esa parte del estadio (colocación de blindex en el perímetro entre la cancha y las graderías de general y preferencia) no han culminado.

Oriente tenía la esperanza de contar con público al menos en la parte de preferencia y por eso había puesto a la venta entradas para ese sector. Ahora solo podrá hacerlo para ambas curvas y con limitaciones en el aforo (15%).

Lea también Bolívar Este viernes, el líder del Apetura visita a Wilstermann, Royal Pari juega en Montero y Bolívar recibe a Guabirá Se juega la fecha 18. Estos son los partidos: (15:00) San José-Real Potosí; (16:00) Bolívar-Guabirá; (17:15) Royal Pari-Nacional Potosí; (19:30) Wilstermann-The Strongest. Sábado se completará la fecha con tres partidos.

​

​