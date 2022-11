El clásico de Londres se pintó de rojo: Arsenal venció por 1-0 al Chelsea y conserva el liderato

Con un gol del brasileño Gabriel, el Arsenal se mantuvo sólido como líder de la Premier League al ganar 1 a 0 este domingo en el terreno del Chelsea, en el derbi londinense que era el duelo estrella de la decimoquinta jornada del campeonato inglés. En un saque de esquina lanzado por Bukayo Saka, Gabriel metió el pie lo justo para empujar a la red defendida por el arquero senegalés Edouard Mendy, en el minuto 63 de partido. Gracias a ese tanto, el Arsenal suma 34 puntos y vuelve a ocupar el primer puesto de la clasificación, después de habérselo cedido de manera provisional el sábado al Manchester City (ahora segundo, con 32 puntos), que ganó a su vez 2-1 al Fulham con un penal transformado en el descuento final por su astro noruego Erling Haaland. Gabriel se convirtió en el héroe de la tarde en Stamford Bridge. El otro punto de apoyo del Arsenal para la victoria fue otro brasileño del mismo nombre, Gabriel Jesús, que se mostró especialmente activo y aportó mucho al equipo en el ataque. Ha sido una gran semana para el Arsenal, que el pasado domingo había goleado en la Premier League 5-0 al Nottingham Fores t y que el jueves se impuso 1-0 al Zúrich suizo, asegurando entonces el liderato de grupo en la Europa League y con ello el billete a octavos de final del torneo, ahorrándose tener que disputar un incómodo 'playoff' previo en febrero. Los números están acompañando este curso al equipo de Mikel Arteta, que en trece partidos ligueros disputados ha ganado once, con apenas un empate y una derrota.

- Nubarrones sobre Graham Potter -

Por su parte, el Chelsea se queda anclado en el séptimo puesto, fuera de los puestos europeos, con 21 puntos, ya a 13 de su rival de este domingo.



Son ya cuatro los partidos seguidos que el Chelsea no ha podido ganar en la Premier League, donde el pasado fin de semana había sufrido ya una derrota dolorosa en Brighton (4-1).



Las perspectivas antes del parón de las competiciones nacionales por el Mundial no son muy buenas, ya que el Chelsea tiene dos duros partidos en la nueva semana, el miércoles visitando al Manchester City en la tercera ronda de la Copa de la Liga inglesa y el sábado jugando igualmente como visitante ante el Newcastle, uno de los equipos que pelean por los puestos altos en esta Premier League.



Las alarmas están ya disparadas en los 'Blues' y las miradas apuntan especialmente a su entrenador Graham Potter, que no consigue encontrar la fórmula, especialmente en el aspecto ofensivo.



"El Arsenal fue mejor equipo y mereció la victoria. Hemos jugado contra un equipo que está realmente en un buen momento", admitió Potter.



Lea también