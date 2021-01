El club azulgrana empuja a Messi hacia la puerta de salida

Escucha esta nota aquí

Según el diario deportivo Marcas de España, con la divulgación del contrato de Lionel Messi, “en el contexto actual da la sensación que su ficha es la causa de los problemas económicos del club. Nada más lejos de la realidad porque si bien es cierto que Leo percibe mucho dinero, su presencia es un activo para que el club genere ingresos a través de patrocinadores”.

El diario sostiene que con el crack argentino ahora tendrá que tomar una decisión en los próximos meses (el 30 de junio concluye su contrato), pero es evidente que todo esto aleja más al del Barcelona.

“Será determinante la oferta deportiva, no tanto la económica, que le haga el nuevo presidente. Esta es la clave porque el argentino ya dijo no hace mucho en una entrevista que no veía que la situación fuera a cambiar en el club.

Víctor Font, un postulante a la presidencia del club azulgrana, estuvo rápido en la reacción ante la publicación del contrato de Messi: "Se ha ganado todo el dinero que percibe". Un guiño para intentar que se quede. Habrá que ver si lo consiguen”, dice Marcas.

Caso Messi: conozca más detalles del contrato más caro de la historia del deporte El crack argentino renovó en el 2017 un contrato 'faraónico' de 650 millones de dólares por cuatro años (2017-2021) por la que su rescisión quedó en $us 850 millones. A estas cifras se suma lo que percibió por lograr títulos con el equipo azulgrana.

