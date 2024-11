El colombiano James Rodríguez se quedó sin espacio en el Rayo Vallecano

"A día de hoy no he valorado ninguna situación particular de ningún jugador. Estamos centrados solamente en el equipo, en jugar los partidos que quedan, que son muy importantes y luego el mercado dirá lo que necesitamos. El entrenador también tendrá que ver en la planificación y James sigue siendo muy importante. James en la plantilla nos aporta mucha calidad, no solo dentro del campo, sino también en el vestuario”, dijo el director deportivo, David Cobeño, antes del último partido frente al Sevilla.