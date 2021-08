El crack que llegó al club catalán a los 13 años y se va a los 34

Escucha esta nota aquí

Lionel Messi se va del Barça. El astro argentino "no continuará ligado" al club al que llegó como un niño y donde se convirtió en una leyenda mundial, tras no llegar a un acuerdo con la entidad en la que ha pasado más de veinte años.

"A pesar de haberse llegado a un acuerdo entre el FC Barcelona y Leo Messi y con la clara intención de ambas partes de firmar un nuevo contrato en el día de hoy, no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales", anunció el club en la tarde del jueves, en un sorpresivo giro de los acontecimientos.

"Ante esta situación, Lionel Messi no continuará ligado al FC Barcelona. Las dos partes lamentan profundamente que finalmente no se puedan cumplir los deseos tanto del jugador como del Club", añade el comunicado sobre la marcha de su estrella de 34 años.

El escrito que certifica la ruptura entre las partes finaliza con un agradecimiento a uno de los mayores futbolistas de la historia del centenario club español, ganador de seis Balones de Oro y mito para la afición culé y argentina.

"El Barça quiere agradecer de todo corazón la aportación del jugador al engrandecimiento de la institución y le desea lo mejor en su vida personal y profesional", cierra el breve comunicado.

No era el desenlace que se esperaba para esta tarde en la que muchos daban por hecho que Messi firmaría la renovación que le uniría hasta el final de su carrera al club al que llegó con apenas 13 años siendo un hábil y menudo niño desde su Rosario natal.

Pero no ha sido así. En graves dificultades económicas, y ahogado por el "fair-play" financiero que exige la Liga española, el Barcelona no ha logrado llegar a un acuerdo con su máximo goleador histórico. Medios de prensa daban por hecho que la rebaja salarial que el jugador podría haber propuesto desbloquearía la operación, pero no hubo acuerdo.

El club pierde así al futbolista que le condujo a su etapa más brillante, logrando juntos cuatro Ligas de Campeones, diez Ligas españolas, y siete Copas del Rey, entre otros títulos, gracias en gran parte a sus 672 goles.

- Año de crisis -

La marcha del argentino cierra la incertidumbre abierta hace justo un año cuando Messi anunció oficialmente su deseo de salir del club, antes de dar marcha atrás para evitar un litigio judicial.

"No iré nunca a juicio contra el Barça, es el club que amo, que me ha dado todo desde que llegué, el club de mi vida", aseguró después en una entrevista al medio Goal.

Su compromiso se vio reflejado en su octavo trofeo 'Pichichi' al mejor goleador de LaLiga, el quinto consecutivo, con 30 goles en 35 partidos.

Aunque nunca zanjó definitivamente la incertidumbre sobre su futuro: "No tengo nada claro. A día de hoy estoy centrado en cómo termina la temporada, decidiré entonces", reconoció en una entrevista con el comunicador estrella Jordi Évole en la televisión La Sexta en diciembre.

- Cambio de planes -

A las órdenes de Ronald Koeman, Messi pasó del semblante serio a la sonrisa en el campo, a medida que el equipo, tras un inicio de temporada complicado, remontaba el vuelo en el campeonato español, donde acabaría tercero por detrás de Atlético y Real Madrid.

Eliminado en octavos de final de la Champions, el Barça acabó la temporada con la Copa del Rey como único trofeo, pero el juego azulgrana fue de menos a más.

"Es muy especial ser el capitán de este equipo donde llevo toda la vida", decía Messi tras levantar la Copa del Rey en abril pasado, destacando de paso la mejoría del Barça con una mezcla de veteranía (Messi, Busquets, Alba) y juventud (Frenkie de Jong, Pedri).

La vuelta de Joan Laporta a la presidencia del club en marzo, tras unas elecciones en las que Messi votó por primera vez tras casi dos décadas en el club, y la salida de Josep María Bartomeu, ayudaron a disparar el optimismo de una operación que parecía cerrada.

Aún más tras el fichaje de su buen amigo Kun Agüero, que parecía suplir la dolorosa marcha de Luis Suárez el año anterior, y tras conseguir al fin hace unas semanas el objetivo que le obsesionaba: levantar una Copa América con Argentina. Encima en casa del archirrival, Brasil.

Pero tras haber marcado una era en Barça, donde es quien más trofeos ha conseguido con la camiseta azulgrana (35), la 'Pulga' vuelve a marcharse de casa, ahora convertido en una leyenda.

