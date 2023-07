El cronograma de Messi en Miami

Lionel Messi aterrizó este miércoles en Estados Unidos y aguarda por su presentación en el Inter Miami.



El astro argentino ya pasó la revisión médica pero aún no ha firmado el contrato que lo vinculará con el club rosa por los próximos tres años.



Si bien no ha habido un comunicado oficial, se estima que el ex Paris Saint Germain estampe su rúbrica entre jueves y viernes.



Lo cierto es que sus primeros entrenamientos serán a puertas cerradas y la presentación oficial se realizará este domingo en DRV PINK Stadium.



La cancha en la que el Inter juega como local posee una capacidad para 18.000 espectadores pero hace unos días aumentó su aforo para 21.000.



Según, fuentes cercanas al club de la Florida el acto de bienvenida arrancaría a las 19:00 HB.