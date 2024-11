El Deber Sports se llevó la Copa Sudamericana a Santa Cruz 2025 (video)

ED Sports fue el único medio boliviano presente en la gran final de la Copa Sudamericana entre Racing y Cruzeiro, un evento que no solo representó un partido de fútbol, sino una experiencia única que capturó la esencia de una final continental. Desde Asunción, Paraguay, el equipo de ED Sports vivió la emoción y la intensidad de este encuentro, destacando la organización, la pasión de los hinchas y el impacto económico que genera un evento de tal magnitud.



La cobertura del evento permitió a los periodistas adentrarse en el ambiente festivo que rodea a una final de este nivel. “La Travesía” de Racing Campeón se convirtió en una oportunidad para explorar no solo el juego, sino también el fervor y la cultura que rodean al fútbol sudamericano. La experiencia fue enriquecedora, mostrando cómo una final continental puede unir a miles de hinchas y generar un movimiento económico significativo en la ciudad anfitriona.



El Estadio Ramón Tahuichi Aguilera, con capacidad para 38,000 espectadores, será el escenario donde se disputará esta esperada final el 22 de noviembre de 2025. Las autoridades han anunciado que se realizarán mejoras significativas en las instalaciones del estadio para garantizar una experiencia óptima tanto para los jugadores como para el público. Estas reformas incluyen mejoras en el sistema de iluminación, sonido y video, así como en las áreas destinadas a prensa y control antidopaje. También, está previsto que se coloque una cubierta en todo cada una de las graderías.



La Copa Sudamericana 2025 no solo es un evento deportivo; también es una celebración del Centenario de la Federación Boliviana de Fútbol. La organización del torneo en Santa Cruz representa una oportunidad para mostrar al mundo el potencial del país como sede de eventos internacionales. Con esto en mente, los organizadores están trabajando arduamente para asegurar que todo esté listo para recibir a equipos y aficionados de toda Sudamérica.



Finalmente, la presencia de ED Sports en este evento subraya su compromiso con el periodismo deportivo y su deseo de ofrecer a los lectores una visión completa y auténtica del fútbol sudamericano. “La Copa Es Nuestra, te esperamos en Santa Cruz el 2025”, afirmaron los periodistas, destacando no solo el orgullo por ser parte de este evento histórico, sino también su dedicación a seguir contando las historias que hacen del fútbol un fenómeno cultural en Bolivia y más allá.