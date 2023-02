El defensa francés Raphaël Varane se retiró de la selección

El defensa central y vicecapitán de la selección francesa Raphaël Varane (93 partidos internacionales), campeón del mundo en 2018 y finalista del Mundial 2022 en Qatar, anunció este jueves su retirada internacional con apenas 29 años.



"Hace varios meses que reflexiono sobre ello y he decidido que era el momento adecuado de la retirada internacional", escribió en Instagram el actual jugador del Manchester United, figura de los Bleus desde 2013.



La selección francesa pierde a un tercer pilar del vestuario tricolor tras la marcha del capitán Hugo Lloris y de su suplente en el arco Steve Mandanda, que dijeron los dos adiós a la selección el mes pasado.



El anuncio de Varane es más sorprendente, en la medida en que postulaba por convertirse en el futuro capitán de los Bleus al inicio de las calificaciones a la Eurocopa 2024 previsto a finales de marzo.



A sus 29 años, el exjugador del Real Madrid para su contador de internacionalidades con 93 partidos, diez años después de su debut con la camiseta tricolor, en marzo de 2013.



- "Inmenso orgullo" -"Representar a nuestro magnífico país durante una década ha sido uno de los mayores honores de mi vida. Cada vez que he llevado esa camiseta azul tan especial, he sentido un inmenso orgullo", escribe en su mensaje, en el que la razones de su decisión no han sido incluidas.



En su texto, el jugador formado en Lens habla también del orgullo de haber ganado el Mundial en 2018, tras derrotar en la final a Croacia por 4-2.



"No lo olvidaré nunca. Siento todavía cada una de las emociones sentidas ese día, el 15 de julio de 2018. Fue uno de los momentos más formidables y más memorables de mi vida", afirma.



Tras la final del Mundial 2022 perdida contra Argentina (3-3 tras prolongación, 4-2 en los penales), el 18 de diciembre, Varane no había dado ninguna indicación sobre su futuro en la selección francesa.



En el momento de anunciar su decisión este jueves, dio las gracias al seleccionador francés, Didier Deschamps, y a todo el equipo técnico, así como a los aficionados.



"Extrañaré estos momentos con ustedes, eso seguro, pero ha llegado el momento para la nueva generación de tomar el relevo. Tenemos un grupo de jóvenes jugadores talentosos, que están dispuestos a tomar el relevo, y que merecen tener una oportunidad y que necesitan de ustedes", concluyó Varane.



La retirada internacional de Lloris lo había colocado en pole position para recuperar el brazalete de capitán en marzo, en las calificaciones a la Eurocopa 2024.



- Reacción de Deschamps -"Raphaël estima haber llegado al final de su aventura con la selección francesa. Viví una situación un poco similar a la suya. Comprendo sus argumentos y respeto su decisión incluso si se puede lamentar un poco por todo lo que ha podido hacer con la selección", reaccionó Deschamps en un comunicado, donde resaltó "la honestidad" y "el compromiso" del que ha sido jugador suyo.



Titular de la selección campeona del mundo en 2018 y subcampeón del mundo en 2022, vencedor de la Liga de Naciones en 2021, Varane termina una carrera internacional que comenzó con 19 años.



Cuando ni siquiera ha llegado a los 30 años, "Rapha" figura en el puesto 13 de clasificación de jugadores franceses con más partidos internacionales, con 93.



Cuatro veces ganador de la Liga de Campeones con el Real Madrid (2014, 2016, 2017, 2018), el jugador formado en Lens ofreció su experiencia al más alto nivel a diferentes compañeros en el eje central de la defensa de la selección francesa.



Mamadou Sakho en el Mundial 2014, Samuel Umtiti en 2018, Presnel Kimpembe estos últimos años y Dayot Upamecano en Qatar, se han sucedido a su izquierda en los terrenos del mundo entero.