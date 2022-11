El delantero Josh Sargent vuelve a la titularidad con EEUU ante Irán

El delantero Josh Sargent volverá a la titularidad de Estados Unidos para el decisivo partido de este martes frente a Irán (15:00HB), en el que ambas selecciones se juegan un boleto a los octavos de final del Mundial.



Sargent, titular en el debut ante Gales (1-1), dejó su puesto en el segundo duelo ante Inglaterra (0-0) a Haji Wright.



El tercer delantero del plantel, el joven Jesús Ferreira (FC Dallas), nacido en Colombia, sigue sin tener una oportunidad en Qatar-2022 a pesar de que fue titular en la recta final de las eliminatorias de clasificación.



El seleccionador Gregg Berhalter solo hizo otro cambio en su once inicial, relevando al central Walker Zimmerman, un fijo en el último año, por Cameron Carter-Vickers.



El extremo Tim Weah, hijo del mítico ex futbolista George Weah y autor del único gol estadounidense en Catar, completará la ofensiva norteamericana junto a la figura Christian Pulisic (Chelsea).



Por Irán regresa el arquero Alireza Beiranvand, sustituido en el debut ante Inglaterra por un fuerte golpe en la cara contra un compañero.



El seleccionador de Irán, Carlos Queiroz, alineará a sus dos figuras ofensivas: Sardar Azmoun (Bayer Leverkusen) y Mehdi Taremi (Oporto) para un choque en el que no contará con Alireza Jahanbakhsh, extremo del Feyenoord, por acumulación de tarjetas amarillas.



A Estados Unidos, tercera del Grupo B con 2 puntos, solo le sirve la victoria para avanzar a los octavos en su regreso a una Copa del Mundo tras la dolorosa ausencia de Rusia-2018.



A Irán, segunda con 3, le podría bastar con un empate, dependiendo del resultado del partido entre Inglaterra y Gales que se disputa simultáneamente.



- Alineaciones confirmadas:



Estados Unidos: Matt Turner - Sergiño Dest, Cameron Carter-Vickers, Tim Ream, Antonee Robinson - Tyler Adams (cap), Weston McKennie, Yunus Musah - Tim Weah, Christian Pulisic y Josh Sargent.



Seleccionador: Gregg Berhalter (USA)



Irán: Alireza Beiranvand - Ehsan Hajisafi (cap), Milad Mohammadi, Morteza Pouraliganji, Majid Hosseini, Ramin Rezaian - Saeid Ezatolahi, Ali Gholizadeh, Ahmad Noorollahi - Sardar Azmoun y Mehdi Taremi.



Seleccionador: Carlos Queiroz (POR)



Árbitro: Antonio Mateu Lahoz (ESP)