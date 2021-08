El día que Maradona predijo que Messi saldría mal del Barcelona: "Le van a pagar como a mí"

Escucha esta nota aquí

Las lágrimas de Leo Messi este domingo en el salón del Camp Nou en el que se despidió de la afición culé aunaban la frustración de cómo se ha gestado su adiós del Barcelona al simple hecho de que él no se quería ir. Si bien es cierto que él también podía haber gestionado de otra manera su renovación bajándose aún más su salario, se puede decir que la precipitación de los acontecimientos y las falsas esperanzas que se han vendido han hecho que el argentino se haya marchado de malas maneras.

Un hecho que hace años predijo Diego Armando Maradona. El astro del fútbol que en 2020 dejó el mundo conocía bien a Messi, pero, más aún, lo que era ser una estrella en el FC Barcelona. El de Lanús pasó dos temporadas en Can Barça, donde no terminó de desplegar su mejor fútbol y su trayectoria quedó marcada sobre todo por la hepatitis y la criminal fractura que le provocó Goikoetxea. Después de ese año, se iría al Nápoles, club con el que triunfó. Su salida del Camp Nou no estuvo a la altura del jugador que ha pasado a la leyenda.

Así lo transmitió Maradona al periodista de Infobae, Pablo Cavallero, en 2017, pero remarcando que esto se volvería a repetir con Messi. Un par de meses antes se había ratificado la condena a Leo por parte del Tribunal Supremo por evasión de impuestos. En esa conversación, 'El Pelusa' lo vio como un mal presagio. Han pasado cuatro años y el argentino en ese momento estaba renovando una vez más su contrato, el mismo que terminó lastrando la economía del Barça. Diego negaba con la cabeza.

"Yo sé que Messi se va a ir mal del Barcelona. O, por lo menos, no se va a ir como lo merece. Yo me fui igual. A Barcelona, al Barcelona club, no le importa lo que vos le das, no te lo agradece. Le van a pagar como me pagaron a mí", sentenciaba en ese momento Maradona. Messi sobre todo tuvo problemas con Bartomeu, presidente al que mandó un burofax solicitando su salida del club por una cláusula que después se demostró que había vencido.

El caso Maradona

Pero Diego los tuvo con Núñez. En la biografía de Maradona escrita por Ernesto Cherquis Bialo y Daniel Arcucci, explica que el presidente no le dejó ir a un partido en homenaje a Paul Breitner donde iba a acudir junto a Bernd Schuster. El Barza no les daba sus pasaportes y ambos se presentaron en el Camp Nou a pedirlos. Frenaron al argentino en la sala de trofeos y le dijeron que no estaba presente José Luis. Así, el '10' se volvió loco.

"¿Así que no quiere dar la cara? Yo voy a esperar cinco minutos, Si no me dan el pasaporte, todos estos trofeos que están acá, que son divinos, que son de cristal, los voy a tirar uno por uno. Agarré un Teresa Herrera, levanté lo más que pude el trofeo y lo tiré… ¡Puuummbbb!… Hizo un ruido…", explica el propio Maradona en este libro. Por incidentes como este pidió a Núñez que le vendiera, aunque Gaspart, vicepresidente en ese momento, le ofreció renovar.







