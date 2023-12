El 'Diablito' Echeverri será jugador del Manchester City

Claudio Echeverri, conocido como el "Diablito", se encuentra en el cierre de complejas negociaciones entre River Plate y el Manchester City. El futbolista de 17 años, actualmente disfrutando de sus vacaciones en Resistencia, no renovará su contrato con River, que vence en diciembre de 2024.



En un paso crucial, el Manchester City formalizó una oferta de aproximadamente 20 millones de euros, con variables que podrían elevarla a los 25 millones, cifra cercana a la cláusula de rescisión. Aunque el traspaso aún no se ha cerrado por completo, se espera que Echeverri firme un contrato de seis años con el City, quedándose cedido en River hasta diciembre de 2024.



La estrategia del Manchester City implica ceder al "Diablito" a un equipo, posiblemente el Girona del City Group, para facilitar su maduración antes de unirse al equipo inglés. Además, se están discutiendo detalles de la cesión, y River busca ampliar el préstamo hasta 18 meses, condicionado a la clasificación del club al Súper Mundial de Clubes en 2025.



La situación deja a River con un margen ajustado en las negociaciones, especialmente después de que Echeverri anunciara públicamente su decisión de no renovar. El desenlace de estas conversaciones determinará el futuro inmediato del talentoso jugador y su transición al fútbol europeo.