El dolor de ‘Pacho’ Maturana por la muerte de Rincón, su "hijo" en el fútbol

El exseleccionador colombiano Francisco Maturana dijo que siente la muerte de Freddy Rincón como la pérdida de un hijo y elogió la capacidad y personalidad del jugador que potenció en sus orígenes.

"No puedo desligar a Freddy de toda la familia de la selección porque es un hijo. Todos esos muchachos son mis hijos y me siento orgulloso de ellos", comentó el técnico de 73 años en una conferencia de prensa este viernes.

Rincón, uno de los mejores volantes ofensivos de todos los tiempos del fútbol colombiano, murió el miércoles a los 55 años tras permanecer en cuidados intensivos por dos días a causa de un violento accidente de tránsito en la ciudad de Cali.

"En medio de mi dolor, me llamó la atención que los hijos míos me enviaron las condolencias...para mí estos muchachos (los jugadores) son como unos hijos", agregó.

'Pacho' Maturana fue uno de los primeros entrenadores de Rincón y lo dirigió en la emblemática de la selección de los años noventa que disputó tres copas del mundo (1990-1994-1998) Junto a Carlos 'El Pibe' Valderrama y Faustino Asprilla. 'El Coloso' hizo parte de un equipo de ensueño que sacó del anonimato al balompié cafetero.

"Cuando vengan los extraterrestres van a leer la historia del fútbol de Colombia y se van a encontrar con muchas personas de ese grupo que merecen un reconocimiento, y entre esas personas está Freddy Rincón", comentó el exentrenador de Atlético de Madrid y la selección de Ecuador.

No obstante la buena relación entre ambos, Rincón confesó en una entrevista que dejó de hablar con el técnico por haberlo excluido de la selección en 2000.

"Me llamó para un partido y me desechó. Nunca más volví a hablar con Maturana. No terminamos peleados, pero a mí no me gustó eso", dijo el fallecido exjugador a la revista Bocas en 2013.

Maturana no mencionó ni fue interrogado al respecto, y solo insistió en las calidades humanas y deportivas de Rincón. Incluso recordó que fue él quien lo recomendó ante el Real Madrid en 1995, convirtiéndose en el primer colombiano en llegar al club merengue, con el que disputó apenas una temporada.

"Tal vez he recomendado tres jugadores en mi vida, uno fue Freddy Rincón; se le recomendé a un amigo que se llama Jorge Valdano", exentrenador y exdirector deportivo del Real, señaló el colombiano.

El cuerpo de Rincón fue llevado el jueves a Buenaventura, el empobrecido puerto del Pacífico donde nació, y este viernes será trasladado al estadio Pascual Guerrero de Cali, donde los aficionados le rendirán homenaje. La alcaldía de Cali decretó tres días de duelo por "El Coloso".

Para este sábado están previstas sus honras fúnebres.

