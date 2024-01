El Dortmund recupera como cedido a Sancho, apartado por el United

Los Red Devils dejan ir a un jugador con el que no contaban, excluido del grupo profesional desde hace cuatro meses, y el Dortmund recupera a un extremo al que había vendido al club inglés en 2021 por 85 millones de euros (93,3 millones de dólares).

Su entrenador Erik ten Hag señaló ante los periodistas "el rendimiento en los entrenamientos" del jugador para justificar no haberlo convocado contra el Arsenal.

Sancho respondió en las redes sociales: "No permitiré a nadie decir cosas que son completamente falsas, me he comportado muy bien en el entrenamiento durante toda la semana".