El efecto Messi: la MLS quiere un lugar en las grandes ligas

La llegada de Messi "demuestra el trabajo y la seriedad con la que se está trabajando aquí", dijo el director deportivo de la MLS, Alfonso Mondelo, en una entrevista con la AFP. "Los jugadores nos han tomado como una liga de destino, los dueños de los equipos han hecho una gran inversión en infraestructuras y las audiencias han crecido en los últimos años".



"Y ahora tener al mejor o uno de los mejores jugadores de la historia, es la cereza encima del pastel", recalca el ejecutivo español. "Tenemos la idea clara de que esta va a ser una de las grandes ligas a nivel mundial".



Messi será presentado el domingo por todo lo alto como la nueva superestrella del Inter Miami y el nuevo ícono del fútbol en Estados Unidos.



Desoyendo una oferta del adinerado fútbol saudita y la posibilidad de volver al Barcelona, el capitán albiceleste ha apostado por la MLS en el momento decisivo para el despegue del 'soccer'.



El capitán albiceleste será el emblema de la liga durante un periodo en el que Estados Unidos recibirá la Copa América de 2024, el Mundial de Clubes de 2025 y la Copa del Mundo de 2026, coorganizada junto a México y Canadá.



- "Interés por el techo" -

Tras la era Pelé en los años 70, cuando el mito brasileño fichó por el Cosmos de Nueva York de la extinta North American Football League (NASL), y la era David Beckham en los 2000, con su llegada al LA Galaxy desde el Real Madrid, el domingo será el punto de partida de la era Messi en la MLS.



"Beckham fue un antes y un después para la MLS. Nos puso en el mapa futbolístico. Este puede ser el siguiente gran paso", señala Mondelo sobre la contratación del hoy copropietario del Inter Miami.



Según datos de la MLS, los partidos de la liga en el periodo 2022-23 han tenido una asistencia media de 22.000 espectadores. Entre las cinco principales ligas de Estados Unidos, este promedio solo está por detrás de la NFL (football americano) y MLB (béisbol).



"Hemos tenido asistencias masivas a los estadios, este mes batimos nuestro récord (82.000 espectadores en el derbi de Los Ángeles) y ahora el interés ha pasado por el techo", señala Mondelo. "Todo el mundo quiere ver a Messi. En los estadios donde jugará este año ya es difícil encontrar boletos".



- Competencia saudita -

Si Pelé y Beckham atrajeron a otras estrellas al final de sus carreras -Beckenbauer o Müller en el caso del primero y Henry o Ibrahimovic en el del segundo- el aterrizaje de Messi puede generar un efecto similar, aunque la MLS haya centrado últimamente su desarrollo en desarrollar jóvenes talentos como el argentino Thiago Almada (Atlanta United).



La llegada de otras estrellas "es inevitable. Los jugadores van a querer jugar con o contra Messi", asegura Mondelo.



El argentino no estará solo en su misión de pelear por títulos con el Inter Miami, una franquicia sin pedigrí en la MLS que ocupa la penúltima plaza esta temporada. A su lado estará el veterano Sergio Busquets y podría llegar aún otro ex compañero del Barcelona como Jordi Alba.



Los jugadores "ven que esta liga continúa creciendo, ven el escaparate que vamos a ser con el nuevo contrato que tenemos con Apple para difundir los partidos por todo el mundo", señala Mondelo sobre la competencia de otras ligas emergentes como la de Arabia Saudita.



"El mundo árabe tiene los recursos financieros y estamos viendo que está atrayendo a jugadores pero nosotros tenemos que preocuparnos de lo que hacemos aquí, poner el mejor nivel de competición posible para que sea atractivo", señala Mondelo.



En los últimos años, la estrategia de la MLS viró desde el enfoque de atraer a astros al borde del retiro (Kaká, Henry, Ibrahimovic o el propio Beckham) a reclutar a jóvenes jugadores que aumenten el nivel de la competición y la inserten en el mercado de fichajes a nivel global.



Desde 2021, la MLS es la competición de América que más gasta en fichajes en América y ha tenido ventas importantes a Europa como las de Alphonso Davies o Miguel Almirón.



"Cada equipo tiene diferentes maneras de buscar sus objetivos pero lo más importante ahora mismo es que los jugadores que vengan puedan elevar el nivel futbolístico. Y esta no es una liga fácil, es complicada y difícil", apunta Mondelo.



"Los mejores equipos de la MLS están para luchar por lugares medios en alguna de las grandes ligas europeas", asegura. "Los jugadores tienen que venir con la mentalidad de competir y estar preparados, porque nadie les va a poner una alfombra roja en el campo".