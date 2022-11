"El elogio debilita, pero este grupo no va a relajarse", dice Luis Enrique

"El elogio debilita, pero este grupo no va a relajarse", declaró el seleccionador español Luis Enrique, este miércoles después de que la Roja iniciara su andadura en el Mundial con una goleada 7-0 ante Costa Rica.



"Vamos a competir el siguiente partido con la misma o más intensidad. Es evidente que el elogio debilita, pero este grupo no va a especular ni a relajarse, no lo lleva en su ADN y porque habrá cambios en la alineación. Es un grupo de gente preparado para hacer cosas diferentes", avisó el técnico sobre la segunda jornada frente a una Alemania que se juega la vida tras perder 2-1 ante Japón este miércoles.



El técnico español calificó de "sobresaliente" la actuación de sus jugadores.



"No recuerdo que nos generaran una ocasión de gol. Me gustó el dominio del partido desde el minuto 1, buscando que los mediocampistas Busquets, Pedri y Gavi tocaran el mayor número de veces el balón y con la superioridad encontrar los espacios. El partido ha ido como pretendíamos y la calidad de los atacantes ha generado ocasiones de gol continuamente", analizó.



Dani Olmo (11), Marco Asensio (21), Ferran Torres (31 de penal, 54), Gavi (74), Carlos Soler (90) y Álvaro Morata (90+2) sellaron la goleada de la Roja.



"Siempre había leído que había falta de gol, y desde que estamos nosotros somos de los que más goles marcamos en los campeonatos", dijo el técnico sobre este dato.



"No tenemos a uno que meta 30, pero tenemos muchos jugadores con gol. Llegamos de manera asociativa y colaborativa. Ha sido una de las diferencias entre vuestra manera de pensar y la mía", dedicó a los periodistas.



"Obtuvimos un resultado que nos refuerza a todos. Tenemos una opción para llegar lejos. Hoy lo celebraremos y mañana empezamos a entrenar para el partido contra Alemania. Es mucho mejor que la corriente sea positiva", continuó.



Luis Enrique también defendió la labor de un psicólogo en su grupo: "La cabeza es importantísima para todos, hace mil años teníamos psicólogos y parecíamos marcianos. Pero sé que no nos vamos a relajar. Alemania es una potencia y nos puede ganar, pero no vamos a especular ni un ápice".



Finalmente el preparador dedicó unas palabras a Gavi, que con su tanto se convirtió en el goleador más joven en un Mundial desde Pelé en 1958.



"Es un jugador único, muy diferente, tiene 18 años ahora pero ya lo era con 17. Tiene personalidad, es un niño y solo necesita pausa y calma a veces, pero es un lujo tenerlo y creo que será una estrella del fútbol mundial", dijo.