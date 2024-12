El emotivo mensaje de Rafinha tras su despedida: “Siempre estaré con Blooming”

El volante ofensivo brasileño Rafael Mollercke, conocido como Rafinha, se despidió de Blooming en un emotivo encuentro que coincidió con su cumpleaños. En su último partido, disputado el 20 de diciembre, anotó un gol de penal que selló la victoria del equipo por 4-1 ante The Strongest. Este día marcó no solo el final de su etapa en el club cruceño, sino también un momento significativo en su vida personal, ya que es su primer cumpleaños sin su madre, quien falleció meses atrás.



Durante la conferencia de prensa posterior al partido, Rafinha expresó sus sentimientos sobre esta despedida: “Es un momento muy importante para mi carrera. Es mi despedida justo el día de mi cumpleaños y es una fecha muy delicada para mí porque es mi primer cumpleaños sin mi madre, pero yo sé que ella está conmigo todos los días”. Con estas palabras, el jugador dejó claro el peso emocional que tiene este momento para él.



El brasileño agradeció a todos los involucrados en su trayectoria en Blooming: “Quiero agradecer a todo el staff de Blooming, a la dirigencia, al cuerpo técnico, a todos mis compañeros y sobre todo a la hinchada que siempre me apoyó. Aquí siempre habrá un hincha más”. Su gratitud refleja el cariño que ha cultivado a lo largo de sus seis años en el club.



Rafinha también aclaró que su decisión de dejar Blooming fue personal y motivada por su deseo de estar más cerca de sus hijos. “Fue una decisión personal, quiero estar cerca de mis hijos. Jamás quiero hacerle daño a Blooming; prefiero irme antes de perjudicar a un club tan grande. Nadie está por encima de la institución, y creo que estoy saliendo por la puerta grande”, afirmó con firmeza.



A lo largo de su carrera en Blooming, Rafinha vivió momentos altos y bajos. “Viví de todo en este club, luche los primeros lugares y también el descenso. El cariño es recíproco, y ahora quiero respirar nuevos aires, pero siempre voy a estar con Blooming. Me quedo con todos los momentos que viví en el club”, comentó, reflejando su profundo apego hacia la institución.



Desde su llegada al club en 2019, Rafinha se convirtió en uno de los capitanes y referentes del plantel. Durante su estadía, disputó 135 partidos, anotó 38 goles y brindó 30 asistencias, acumulando un total de 9,716 minutos sobre el terreno de juego. Su desempeño lo consolidó como uno de los ídolos más queridos por la hinchada celeste.



La hinchada despidió a Rafinha con aplausos y reconocimiento por su entrega y dedicación durante todos estos años. Su salida deja un vacío significativo en el equipo y marca el fin de una era para Blooming. A pesar de su partida, Rafinha aseguró: “Sé que es un hasta luego; quiero volver, disfrutar y salir campeón”.



Con lágrimas en los ojos y una sonrisa en el rostro, Rafinha se marcha dejando huella en la historia del club cruceño.