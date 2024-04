El fenómeno San Antonio de Bulo Bulo, aquí la explicación de su gran momento

Nadie imaginó su actual presente, nadie, excepto el brasileño que un año antes había salido rechiflado de la dirección técnica de Blooming (“no hubo paciencia, no pudimos desarrollar lo planificado”, dijo entonces) y hoy es el conductor del equipo sensación. ¿Cómo se explica el momento de San Antonio? En síntesis, global, la palabra es humildad, de la dirigencia, del cuerpo técnico y del plantel porque supieron ‘mutar’ y las decisiones fueron acertadas.

La primera definición tras el ascenso en 2023 fue sentar base y vivir en Cochabamba, la dirigencia quería Entre Ríos o Bulo Bulo, pero se optó por respetar la decisión del cuerpo técnico que entendía que era mejor sentar base en la ciudad. La planificación, además, estableció el objetivo: mantenerse en primera ; pensar en un título o un torneo internacional -su situación actual-, era una quimera. No había presupuesto para traer jugadores de renombre y se optó por rebasar los márgenes del presupuesto cumpliendo la ruta establecida.

Mientras fue transcurriendo el torneo el 5-1 a The Strongest levantó unos ánimos muy fuertes y ratificó “ que la cosa iba bien ” Tanto que en el estadio Tahuichi golearon a Real Santa Cruz. “Nos dijimos entre todos, se comprendió la idea” , dijo Luna cuyo nivel se ratificó poco después cuando dejaron afuera al Bolívar de Xico da Costa, Ramiro Vaca, Bruno Savio y compañía. El equipo ya era otro.

La dirigencia del club los tiene al día, manejan una planilla que oscila entre los $us 60.000 y 70.000 lo que permite trabajar de manera tranquila. Hay un monitoreo a cada uno de los jugadores para no desenfocarse. Todos saben que una clasificación internacional y el título son posibles pero no les quita el sueño. El primer objetivo sigue siendo mantener la categoría y si lo demás llega, bienvenido. Ese es San Antonio, un equipo humilde, que por cierto, ahora tiene varios monitores para las charlas técnicas, y un bus exclusivo que reemplazó a aquel al que le llovía más adentro que afuera.