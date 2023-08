El fichaje de Kane por el Bayern Múnich es "inminente", dice el técnico del Tottenham

Los dos clubes habrían alcanzado un acuerdo por Kane por 100 millones de euros (110 millones de dólares), cuando al delantero de 30 años le queda un año más de contrato con los 'Spurs'.



Postecoglou afirmó que está preparando su primer partido oficial al frente del Tottenham, contra el Brentford el domingo, sin el que es el máximo goleador de la historia del club londinense.



"Según tengo entendido está avanzado hasta el punto de que parece que va a ocurrir", dijo Postecoglou en conferencia de prensa sobre el traspaso de Kane.



"La información que tengo por el momento es que el acuerdo es inminente", añadió.



Horas antes, el entrenador muniqués Thomas Tuchel señaló que el Bayern sigue trabajando obstinadamente para el fichaje del capitán de la selección inglesa.



Según medios alemanes e ingleses, Tottenham y Bayern habrían alcanzado un acuerdo el jueves para el traspaso del delantero inglés, quien podría firmar por cuatro temporadas, hasta el verano europeo de 2027.



Además de los 100 millones de euros (110 millones de dólares), el acuerdo incluiría 20 millones más en variables, lo que convertiría a Kane en el fichaje más caro del Bayern y de la Bundesliga.



Su salario se elevaría a 25 millones de euros anuales, según la prensa alemana.



"Ustedes lo saben probablemente mejor que yo. Dónde está él y qué está haciendo. Trabajamos obstinadamente en el asunto, no es un secreto para nadie", explicó Tuchel en conferencia de prensa la víspera de enfrentarse al Leipzig (sábado, 18h45 GMT) en la Supercopa de Alemania.



"Con la situación actual no hay acuerdo, y mientras no haya decisión y acuerdo el entrenador no puede decir nada, porque no es un jugador suyo", añadió el técnico alemán.



Según los medios ingleses y alemanes, Kane debía acudir a Múnich y pasar el reconocimiento médico, pero la salida de su avión, inicialmente previsto a primera hora de la mañana, sufrió un retraso debido a las negociaciones de último minuto.