El 'Flu' promete dar la vida para arrebatarle la Recopa a Liga

Nadie ha herido más al Fluminense que Liga de Quito. Para evitar que su némesis le vuelva a hacer daño, el Tricolor carioca promete dar la vida en la final de vuelta de la Recopa Sudamericana que se jugará este jueves en el Maracaná. El nombre Liga de Quito tiene un doble efecto en Rio de Janeiro: para los hinchas del 'Flu' es sinónimo de pesadilla ; para sus rivales, el argumento para burlarse del equipo que dirige el exseleccionador brasileño Fernando Diniz. Los ecuatorianos privaron históricamente al Fluminense de llevarse un trofeo internacional, hasta que los cariocas lo consiguieron por primera vez el año pasado al vencer a Boca Juniors de Argentina en la final de la Copa Libertadores. En el 2008 los derrotaron en la final de la Libertadores. Un año después, en la de la Copa Sudamericana. Y el jueves pasado, en la altura de Quito, tomaron ventaja 1-0 en la ida de la competición que enfrenta a los campeones de los torneos de clubes más importantes de Sudamérica. "Pero estamos muy bien. Estamos preparándonos de la mejor forma para dar lo mejor de nosotros en el campo, con la convicción de salir con todo para remontar. Son noventa minutos muy importantes para conquistar una copa que Fluminense no tiene", dijo el martes el goleador argentino Germán Cano. - Dudas con los laterales -

"Va a depender de cómo reaccionen a los entrenamientos", dijo Diniz el domingo, tras encajar una dolorosa derrota 2-0 contra su clásico rival, Flamengo, por la penúltima fecha de la fase regular del torneo del estado de Rio de Janeiro. Creador de un fútbol de autor admirado por su apuesta ofensiva y vistosa, aunque con grietas defensivas, Diniz apostó por una nómina mixta para el derbi del Campeonato Carioca, en el que ya están clasificados para semifinales. Diogo Barbosa y Guga, titular en Quito ante una suspensión de Samuel Xavier, jugaron por las bandas izquierda y derecha, respectivamente. Si los dueños de ambas posiciones no se recuperan, los dos deberían ser de la revancha ante Liga. En el ataque también habrá una novedad: el prometedor delantero John Kennedy , autor del tanto del triunfo ante Boca, puede ir al banco tras pagar una suspensión que lo marginó de la ida. - Cantos de resistencia

-Si el 'Flu' jura ir por todo, Liga promete protagonizar una resistencia épica en la cacería de su tercera Recopa Sudamericana, tras las alzadas en 2009 y 2010, que a la vez sería su sexto título internacional.



"Vamos a dejarlo todo ahí adentro", avisó el volante argentino Ezequiel Piovi antes de viajar a Brasil.



Con chance de ganar su primer trofeo en Sudamérica, en la víspera de que comience el campeonato ecuatoriano, el técnico español Josep Alcácer embarcó con sus principales piezas.



Aunque de nuevo en la raya estará su asistente, el argentino Adrián Gabbarini, debido a que el ibérico aún no cuenta con la licencia exigida por la Conmebol para dirigir en suelo sudamericano.



Su gran duda, según la prensa ecuatoriana, es si apostará desde el inicio por el centrodelantero paraguayo Alex Arce, autor del gol in extremis en la ida (90+2), o si mantiene el once que dio frutos en Quito.