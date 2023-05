El fútbol cruceño, preocupado por el descenso ¿Cómo salir?

El fútbol cruceño preocupa. Los clubes denominados grandes, están lejos de tal categoría por su actualidad. El ambiente en las tribunas no es el mejor desde hace tiempo largo, pero el hincha aún dice presente por amor a los colores.

The Strongest es el mejor del año, Nacional Potosí repuntó en las últimas semanas, y Real Santa Cruz llegó a desplazar a Bolívar en la tabla acumulada de promedios. Para ver a otro cruceño, se debe saltar del tercer puesto al décimo. Royal Pari va por encima de Oriente Petrolero, Guabirá y mucho más abajo aparece Blooming.

Blooming se hunde por su propia impericia. El celeste no gana desde el 21 de abril, y permitió que Wilstermann salga de la zona del descenso, incluso arrancando su campaña con -6 puntos por una sanción. El rojo de Cochabamba ya se encuentra fuera de peligro, mientras la Academia aún ocupa el puesto 16 en la tabla de promedios.

La risa, los memes, las burlas al otro, y el ‘yo estoy mal, pero el rival está peor’, hace que no se busquen soluciones en cada club. Los problemas futbolísticos no son resueltos, casi llegando a la mitad de temporada. Preocupante.

Aún así, Oriente tiene jugadores con calidad, por lo menos para estar de mitad de tabla para arriba. Guillermo Hoyos deberá trabajar de manera ‘express’ para sacarle jugo a los que están. A mitad de año tendrá que hacer una limpieza y junto a la dirigencia de turno, armar un plantel competitivo, que no solamente se limite a ganar puntos de local (algo que ni siquiera puede hacer hoy por hoy).

También le falta alimentar al ‘9’. Leo Villagra llegó a cubrir el puesto de Facundo Suárez, pero aún no pudo brillar. El paraguayo intenta, es voluntarioso, pelea, corre, se faja con los centrales, pero de cara al gol no está fino. Si no es con Villagra y con este sistema de juego, deberá buscarse otro que sí sea útil.