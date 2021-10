El fútbol vuelve con la amenaza de una huelga

Escucha esta nota aquí

El campeonato Único reanuda su marcha tras el receso por la disputa de la triple fecha de las eliminatorias al Mundial Catar 2022, con la disputa de la fecha 22, pero con la amenaza de una nueva huelga de futbolistas.

Fabol envió una carta al presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Fernando Costa, en la que le informa que sus afiliados no se presentarán a disputar los encuentros correspondientes a la fecha 23 del torneo, si la entidad matriz no cumple compromisos acordados con los capitanes en anteriores reuniones y si no toma medidas para hacer cumplir con el pago de deudas a futbolistas.

Advierte sobre la medida a tomar, en protesta porque, entre otras cosas, continúan “los actos arbitrarios e ilegales reiterativos ejercidos por el también ilegal Tribunal Superior de Apelación de la FBF, por el presidente de la FBF y su Comité Ejecutivo, (que) conlleva la vulneración constante de nuestros derechos constitucionales y laborales”.

Asimismo, exigen a la FBF la suscripción de un Convenio Colectivo de Trabajo que establezca las obligaciones de los clubes y garantice el cumplimiento de los derechos de los futbolistas.

Por último, piden “a nuestros compañeros de la Selección Nacional”, que se sumen y sean solidarios con la defensa de los derechos de los futbolistas de cobrar nuestros sueldos en los plazos acordados y a exigir el cumplimiento de nuestros contratos ante los órganos jurisdiccionales de la FBF que deben funcionar de manera legal de acuerdo a los reglamentos y respetando el principio de paridad. Pedimos su pronta intervención y que también asuman medidas y acciones concretas, porque el presidente de la FBF continúa incumpliendo todos los acuerdos suscritos durante la gestión 2021 y se niega a atender nuestros justos reclamos”.

En la denominada Cumbre de Capitanes y Delegados de clubes de la División Profesional afiliados a Fabol, que se llevó a cabo el lunes pasado, resolvieron que “de no atenderse y solucionarse de manera definitiva hasta el 22 de octubre de 2021 la vulneración de nuestros derechos laborales y desconocerse nuevamente los acuerdos arribados en marzo, abril y julio de 2021, comunicamos que los futbolistas profesionales hemos decidido la paralización del torneo a partir de la próxima fecha”.

