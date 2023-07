El fútbol y los buenos valores "se están manchando por unos cuantos", dijo el titular de Conmebol

"Lamentablemente el espectáculo del fútbol y los buenos valores se están manchando por unos cuantos que no entienden que tenemos que saber y convivir y tolerarnos", expresó el titular de la organización deportiva sudamericana en su sede en Asunción.

"El fútbol no es violencia. En el fútbol no se acepta el racismo", enfatizó el directivo sudamericano para proclamar seguidamente que "no hay lugar para esa gente (racista) ni en los estadios ni en los campos de juego".