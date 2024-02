El Girona busca la reacción con un ojo en el Real Madrid

El Real Madrid, líder de LaLiga, recibe el domingo al Sevilla en la 26ª jornada del campeonato español, en un nueva oportunidad para alejarse de un Girona (2º) en busca de reacción.



El Real Madrid comanda la clasificación con seis puntos de ventaja sobre los catalanes, equipo revelación del campeonato, que ha ido perdiendo fuelle en los últimos encuentros.



El encuentro, en el que el Real no podrá contar con los sancionados Eduardo Camavinga y Dani Carvajal, supondrá la vuelta al Santiago Bernabéu de Sergio Ramos para enfrentarse a sus antiguos compañeros.



"Me voy a sentir como en casa porque son muchos años los que he pasado allí, con los momentos más importantes de mi carrera y tengo un recuerdo maravilloso de la afición, de mis compañeros. Será un momento único y emotivo", dijo Ramos a la plataforma DAZN antes del encuentro.



El excentral blanco tendrá trabajo en su antigua casa para intentar frenar a Vinicius, en un partido en el que el Real Madrid tampoco podrá contar con el lesionado Jude Bellingham.



El Sevilla intentará seguir con su racha ascendente tras encadenar cuatro partidos sin perder, para seguir alejándose de los puestos de descenso, que tiene a siete puntos.



- El Girona busca reaccionar -