El Granada, eliminado de la Copa del Rey por alineación indebida

El Juez Disciplinario Único para competiciones no profesionales de la Federación Española de Fútbol (RFEF) aceptó los argumentos del equipo gallego, de la 3ª RFEF, equivalente a la quinta categoría del fútbol español, informó este martes la RFEF.



El Arosa fue declarado ganador del partido de primera ronda de Copa del Rey, en el que el Granada había vencido 3-0 la pasada semana y estará en el sorteo de la segunda ronda del torneo del KO.



El equipo gallego impugnó el encuentro por la alineación del portero del Granada Adrián López, de 24 años y con ficha del filial del equipo andaluz.



El Granada incumplió así, según el Juez Único de Competición, la normativa de la RFEF que estipula que un portero de más de 23 años y dependiente del equipo B no puede participar en una competición no profesional, como se considera al torneo de Copa del Rey.