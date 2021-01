El grupo del Manchester City anuncia acuerdo con Bolívar

El Manchester City, a través de su grupo City Football Group (CFG) llegó a un acuerdo de patrocinio con el club boliviano Bolívar, anunció este martes el club inglés.

El acuerdo permitirá al club boliviano aprovechar la experiencia del City Football Group, incluidas las áreas de búsqueda de talentos y sistemas de entrenamiento.

"El club más grande de Bolivia, Club Bolívar, se ha unido a la familia de City Football Group como su primer Partner Club. Fundado en 1925 y ubicado en la capital más alta del mundo, La Paz, Club Bolívar posee 29 títulos de liga, más que ningún otro club en el país", explica el club inglés en un comunicado.

"El Club Bolívar accederá a una amplia gama de experiencia, personal, tecnología patentada, mejores prácticas y asesoramiento estratégico desarrollado por City Football Group durante los últimos siete años, a través de su estructura de varios clubes. Más específicamente, a nivel futbolístico, CFG apoyará a Club Bolívar sobre sus decisiones a nivel de scouting, metodología de juego y entrenamiento, estrategia de desarrollo de centros de formación para jóvenes, ciencia deportiva y mucho más", añade el texto.

