El grupo energético Ineos es candidato oficial a comprar el Manchester United

El grupo energético Ineos, ya propietario de clubes de fútbol como el Niza y el FC Lausana, es candidato oficial a comprar el Manchester United, informaron este martes varios medios británicos.



"Hemos entrado formalmente en el proceso" con el banco de inversiones Raines, encargado por los actuales propietarios de los 'Red Devils', la familia Glazer, de gestionar la venta del club, indicó un portavoz del grupo a la BBC.



Esta es la primera etapa de un largo proceso. A partir de ahora, las diferentes partes entrarán en una fase de negociaciones confidenciales y de exámenes de cuentas, antes de que dentro de un mes puedan presentarse ofertas oficiales de compra.



La transacción podría concluirse antes de finales de la presente temporada.



A mediados de agosto pasado, un portavoz de Jim Ratcliffe, propietario del grupo de energía Ineos, ya había mostrado el interés de la persona más rica del Reino Unido en la compra del United si el club inglés se ponía en venta.



La familia Glazer se hizo con el control del club en 2005, pero desde entonces ha sido criticada con frecuencia, siendo acusada por los aficionados mancunianos de aprovecharse de la entidad en lugar de invertir el dinero en jugadores o en la renovación de Old Trafford.



Los Glazer apoyaron el intento fallido de creación de una Superliga europea cerrada.



El United no gana el título de la Premier League desde 2013 y no levante una copa importante desde 2017.



Ratcliffe, declarado seguidor del Manchester United, no logró comprar en mayo el Chelsea, derrotado por el proyecto liderado por el empresario estadounidense Todd Boehly.



Ineos ya es propietario de dos clubes europeos, el OGC Niza de la Ligue 1 francesa y el Lausana suizo, además del equipo ciclista en el que corre el colombiano Egan Bernal y también es uno de los patrocinadores de la escudería de Fórmula 1 Mercedes.