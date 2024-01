El Inter Miami de Messi abre su gira asiática en los dominios de Ronaldo

El equipo de Messi y Luis Suárez, gran fichaje de esta temporada, se encuentra desde el jueves en Riad para probarse en dos amistosos frente a escuadras de la acaudalada liga saudita, el Al-Hilal el lunes y el Al-Nassr de Ronaldo el jueves, antes de seguir su camino hacia Hong Kong y Japón.



El técnico Gerardo Martino ya dispuso antes de dos ensayos en los que el Inter no fue capaz de ver puerta frente a la selección de El Salvador (empate 0-0) y el FC Dallas (derrota 1-0), otra franquicia de la liga norteamericana (MLS).



Si bien Messi y Suárez dejaron pinceladas de la conexión letal de su etapa en el Barcelona, los planes ofensivos del 'Tata' Martino sufrieron un vuelco en los últimos días con las graves lesiones del prometedor mediapunta argentino Facundo Farías, que se perderá toda la temporada, y del talentoso volante Benjamin Cremaschi, que estará entre dos y tres meses fuera de las canchas.



En todo caso, la primera gira internacional del Inter tiene objetivos que van más allá de la preparación del nuevo curso, en el que el Inter debutará el 21 de febrero en la MLS, defenderá título en la Leagues Cup y peleará por otros dos trofeos.



En las próximas dos semanas, la franquicia copropiedad de David Beckham tratará de maximizar en lo posible el impacto global que generó la llegada el año pasado de Messi, al que rápidamente se unieron sus ex compañeros del Barcelona Sergio Busquets y Jordi Alba.



Arabia Saudita, su primera escala, fue el gran rival de la MLS por hacerse con el capitán albiceleste, que ya era embajador turístico del país.



El fichaje de Messi era considerado como la cereza del pastel de un torneo que ha realizado una extraordinaria inversión para atraer a figuras como el propio Ronaldo, Karim Benzema, Sadio Mané o Neymar, quien será el gran ausente del primer amistoso ante el Al-Hilal.



- El líder saudita -

Neymar se perderá el duelo contra sus amigos Messi y Suárez, con quienes formó en el Barcelona el célebre tridente conocido como 'MSN', por la grave lesión en la rodilla izquierda que sufrió en octubre en un partido de eliminatorias mundialistas con la 'Seleçao'.



Aun sin el brasileño, el Al-Hilal lidera el campeonato saudita con siete puntos de ventaja sobre el Al-Nassr después de 19 jornadas disputadas.



El técnico portugués Jorge Jesus tiene a su disposición a otros viejos conocidos del fútbol europeo como su compatriota Ruben Neves, los serbios Sergej Milinkovic-Savic y Aleksandar Mitrovic y los brasileños Renan Lodi y Malcom.



El choque será en el estadio Kingdom Arena de la capital saudita, el mismo escenario donde el Inter enfrentará tres días después al Al-Nassr en un duelo para el que se espera que esté listo Cristiano Ronaldo.



El portugués tratará de estar completamente recuperado de su lesión de gemelos para vivir un posible último duelo contra Messi, con quien protagonizó una de las grandes rivalidades de la historia del fútbol durante su época como estrella del Real Madrid.



Acabado el periplo saudita, el Inter se desplazará a Hong Kong para enfrentar a un combinado local el 4 de febrero y a Japón para jugar tres días después ante el Vissel Kobe.



El 15 de febrero Messi vivirá un emotivo cierre de pretemporada en un amistoso en Miami frente al Newell's Old Boys de Rosario, su equipo de la infancia.