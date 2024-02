El Inter Miami empata 1-1 con Newell's en un amistoso emotivo para Messi

En el cierre de su pretemporada, el Inter Miami empató el jueves 1-1 con el Newell's Old Boys argentino en un amistoso muy especial para Lionel Messi, que jugó por primera vez contra el equipo de su infancia en Rosario.



Tras los problemas que sufrió en un aductor durante esta pretemporada, la estrella argentina disputó 60 buenos minutos ante el club de su ciudad natal, donde jugó desde los seis hasta los 13 años, cuando se unió a la academia del FC Barcelona.



El Inter, que inaugurará la nueva campaña de la MLS el 21 de febrero, se adelantó con un cabezazo del delantero Shanyder Borgelin tras un servicio de esquina en el minuto 64.



Por Newell's, un equipo que ya ha arrancado el campeonato argentino, el volante Franco Díaz colocó el empate en el minuto 83 tras aprovechar un mal pase del equipo local.



La primera parte mostró un claro dominio del Inter tanto en posesión como en ocasiones. Con la pelota buscó transiciones rápidas hacia la portería contraria y, sin ella, presionó alto para recuperarla cuanto antes.



Messi estuvo en todas las mejores jugadas del cuadro floridano y no dejó muestras de los problemas físicos que le impidieron jugar un amistoso ante un combinado de Hong Kong el 4 de febrero y limitaron su presencia en otros partidos.



A Messi "lo veo plenamente recuperado", declaró el técnico del Inter, Gerardo Martino. "Lo llevamos de a poco porque la idea es que llegue bien preparado para el día 21".



"Por lo visto hoy en el campo, y la manera en que aceleraba y llegaba al área, yo lo vi realmente muy bien y él me mencionó también que terminó el partido muy bien", señaló el 'Tata'.



En la hora que estuvo sobre el césped, Messi se asoció con el centro del campo, orientó el juego e hizo levantarse a la afición en un par de ocasiones, como en una galopada en la que se zafó de cuatro rivales antes de que su disparo rozara la portería contraria.



El joven atacante paraguayo Diego Gómez, máximo artillero del reciente preolímpico sudamericano, erró un par de ocasiones claras y el uruguayo Luis Suárez, fichaje estrella del Inter para esta campaña, no pudo estrenarse con gol ante su nuevo público.